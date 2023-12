ASSE ‍: Laurent Batlles viré, son remplaçant arrive

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

La défaite de l'AS Saint-Etienne a été celle de trop pour les dirigeants stéphanois qui ont décidé de limoger Laurent Batlles. Son successeur devrait être officialisé d'ici à la fin de la semaine.

En s'inclinant (1-3) mardi soir à Geoffroy-Guichard contre Guingamp, les joueurs stéphanois ont scellé l'avenir de Laurent Batlles. En effet, dans la nuit, et après cette cinquième défaite consécutive en Ligue 2, Jean-François Soucasse, le président exécutif de l'ASSE est venu annoncer qu'il avait prévenu Batlles qu'il n'était plus l'entraîneur des Verts. Une information qui n'est pas réellement une surprise puisque les rumeurs circulaient depuis 24 heures sur la possibilité de voir Batlles être débarqué d'urgence en cas de défaite. « Indépendamment de son investissement sans faille, de son amour du club et même de cette volonté viscérale de réussir cette mission qu'avait Laurent Batlles, aujourd'hui, en dehors de tous les cas personnels, on doit se projeter vers l’objectif qui est le nôtre. Pour ces raisons-là, on a considéré qu’il fallait une nouvelle mobilisation autour d'une nouvelle dynamique. Laurent Batlles a été comme toujours et ceci l'honore, il a entendu. Je sais ce que représente ce club pour Laurent Battles, mais je sais la responsabilité qui est la mienne. Ce n'est pas tourner cette page, mais ouvrir une nouvelle dynamique », a précisé le dirigeant stéphanois.

Visiblement, l'AS Saint-Etienne avait tout de même préparé son coup, puisque L'Equipe précise que le club avait déjà contacté Philippe Montanier, mais que ce dernier avait refusé la proposition des Verts. C'est désormais Thierry Laurey qui est le favori pour succéder à Laurent Batlles, même si le nom d'Olivier Dall'Oglio est également cité. Avant l'officialisation du nouvel entraîneur, c'est Laurent Huard, directeur technique du centre de formation de l'AS Saint-Etienne, qui sera en charge de l'intérim. Pour rappel, après sa défaite face aux Bretons, l'ASSE est désormais huitième de Ligue 2 à dix points du leader, Angers.