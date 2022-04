L1 : Huis clos total pour l'ASSE jusqu'à la fin de la saison régulière !

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

La commission de discipline n'a pas traîné à prendre une mesure radicale suite aux incidents intervenus samedi à Geoffroy-Guichard lors du match ASSE-Monaco.

Pour son dernier match de la saison de Ligue 1, prévu lors de la 37e journée contre Reims, l’AS Saint-Étienne devra se passer de ses supporters. Ce lundi, 48 heures après le déluge pyrotechnique vécu dans la tribune des Green Angels qui avait provoqué l’interruption à deux reprises du match entre Saint-Étienne et Monaco, la commission de discipline a décidé une première sanction pour le moins sans détour.

« Au regard des incidents intervenus avant et pendant la rencontre AS Saint-Étienne – AS Monaco (34ème journée de Ligue 1), la Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction et prononce à titre conservatoire la mesure suivante : Huis clos total du stade Geoffroy-Guichard jusqu’au prononcé de la décision définitive. La décision sera rendue à l’issue de la séance du mercredi 18 mai 2022 au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport », précise la Ligue de Football Professionnel. Cette date du 18 mai n’est évidemment pas anodine puisqu’elle est placée après le match contre Reims, mais avant l’éventuel barrage de maintien que l’AS Saint-Étienne pourrait jouer contre un club de Ligue 2 pour sauver sa place dans l’élite. Car cette opposition se jouera en aller et retour, et le stade stéphanois pourrait donc retrouver tout ou au moins une partie de son public pour cette rencontre décisive. La LFP se donne donc un peu de place pour le décider et ne pas sanctionner trop lourdement l'ASSE dans sa quête du maintien dans l'élite. Mais ça c'est si Saint-Étienne finit 18e, ce qui n'est pas encore acquis.