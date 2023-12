L'ASSE joue le maintien, ce joueur ne rigole plus

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Ce samedi, l'AS Saint-Etienne se déplace à Bordeaux dans un match de Ligue 2 qui sent bon la Ligue 1. Pourtant, les deux clubs sont clairement dans le dur.

Il y a quelques années encore, il fallait avoir de l’imagination pour prévoir que le choc entre les Girondins de Bordeaux et l’ASSE serait programmé un samedi à 15 heures parce que cela était l’affiche vedette de la 18e journée de Ligue 2. Les deux clubs légendaires du football français sont en effet descendus et pire, ils ne sont clairement pas en position de remonter. Si les Verts sont huitièmes de L2, ils viennent d’enchaîner cinq défaites consécutives, mais ils se déplacent à Bordeaux, désormais en position de relégable.

Les supporters des deux équipes ont beau s’apprécier, ils espèrent que ce choc ne va pas mal se finir. Du côté de Sainté, Gautier Larsonneur le sait, malgré l’électrochoc provoqué par le limogeage de Laurent Batlles et son remplacement par Olivier Dall’Oglio, rien ne sera facile pour l’AS Saint-Etienne. Et le gardien de but stéphanois est même conscient que pour l’instant la priorité, c'est de rapidement stopper la chute libre et vite ne plus penser au maintien.

L'ASSE veut assurer le maintien et penser à la montée

Blessé et absent pendant quelques matchs, Gautier Larsonneur n’a pas réussi à empêcher la défaite contre Guingamp à Geoffroy-Guichard. Et il est conscient qu’un nouveau résultat négatif pourrait plonger les Verts dans la crise. « L’objectif principal et d’aller très vite chercher le maintien. On doit se dire les choses, avec 24 points, on est bien placé pour l’objectif du top-5 et la priorité, c’est comment on fait pour obtenir 42 points le plus vite possible. Ça n’empêche que dans un coin de ma tête, j’ai l’ambition de monter. Je ne suis pas venu pour jouer la dixième place », a très clairement prévenu le gardien de but de l'AS Saint-Etienne. Une victoire ce samedi du côté de Bordeaux peut relancer les Verts et torpiller le club au scapulaire, décidément ce duel des légendes risque de rester dans l'histoire, mais pas pour les raisons que l'on pourrait croire.