L'ASSE accuse, cette remarque de l'arbitre ne passe pas

Par Corentin Facy

Dans les matchs de 19 heures ce mercredi, Saint-Etienne s’est incliné mercredi soir contre Brest (1-0) la faute à un penalty assez étrange.

Au cœur de la seconde période, Brest a ouvert le score par l’intermédiaire de Romain Faivre, buteur sur penalty. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que le penalty accordé aux Bretons pour une faute de main de Lucas Gourna est très généreux. Et pour cause, avant de toucher involontairement le ballon de la main, le milieu de terrain de Saint-Etienne est poussé dans le dos par Lucien Agoumé. Au micro des journalistes après la défaite des Verts, qui n’ont par ailleurs pas fait un mauvais match à Francis-Le-Blé, le milieu de terrain de l’ASSE est revenu sur cet imbroglio arbitral. Et il dévoile notamment que Mickaël Lesage lui a confié qu’il y avait bien faute sur le Stéphanois. Pourquoi alors le penalty a-t-il été maintenu ? Mystère…

L'#ASSE s'est inclinée à #Brest (1-0) suite à un penalty très litigieux. Lucas #Gourna s'est rendu coupable d'une main... suite à une grosse poussette dans le dos non-sanctionnée. Pis encore, la main a eu lieu en dehors de la surface. #VB 🟢⚪️ pic.twitter.com/S3Ko0kmnVm — Vert & Blanc (@VertEtBIanc) December 2, 2021

« Le joueur brestois me pousse dans le dos » affirme le Stéphanois avant de poursuivre. « L'arbitre me dit qu'il y a faute mais que je ne l'ai pas assez montré. On ne comprend pas. Cela plombe un peu la maitrise collective qu'on a eu ce soir. Il dit qu'il y a faute mais je n'ai pas assez montré qu'il y avait faute. Je ne sais pas s'il voit que le joueur brestois me pousse. Les autres vont le voir et lui disent de checker la VAR et il dit que la VAR ne checke que pour voir s'il n'y avait pas hors-jeu avant... Du coup on ne sait pas, on est assez perdu et on subit ce soir » a lancé, totalement dépité, le jeune milieu de terrain de Saint-Etienne. Claude Puel l’avait également mauvaise après le match. « C'est dur à accepter, Lucas aurait dû bénéficier d'un coup-franc direct pour lui et non pas d'un penalty contre lui. On est bien équipé pour voir s'il y a faute ou non. C'est très frustrant » a regretté le coach des Verts, sans pour autant s’apitoyer sur le sort de son équipe et en se tournant dès à présent sur la réception de Rennes dimanche à 13 heures.