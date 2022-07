L’ASSE à la fête, une décision rare est tombée

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Samedi, l’ASSE dispute son premier match de la saison à Dijon. Un match qui devait initialement se disputer sans les supporters des Verts.

En effet, le 19 juillet dernier, le préfet de Côte-d’Or avait décidé d’interdire la présence des supporters de l’ASSE dans le stade du DFCO. La préfecture jugeait élevé le « risque avéré de troubles à l’ordre public », se basant sur le scénario apocalyptique du match entre l’ASSE et Auxerre le 29 mai dernier lors du match de barrage retour L1-L2. Après la relégation officielle des Verts, la pelouse du stade Geoffroy-Guichard avait été envahie et des fumigènes avaient été craqués en direction des vestiaires. A la suite de ces violents incidents, la LFP s’était montrée impitoyable en infligeant trois points de pénalité à l’AS Saint-Etienne ainsi que quatre matchs à huis clos pour démarrer la saison 2022-2023.

L'ASSE avec des supporters à Dijon

Malgré tous ces éléments, la préfecture de Côte-d’Or a fait volte-face et a finalement pris la décision d’autoriser le déplacement des supporters stéphanois à Dijon ce samedi. En effet, France 3 Régions explique que les supporters de l’ASSE ont reçu l’autorisation de se rendre dans l’enceinte du DFCO pour encourager leur équipe à l’occasion du premier match de la saison 2022-23 de Ligue 2. Des conditions ont néanmoins été définies pour encadrer de manière le plus sécurisé possible le déplacement des supporters de Saint-Etienne à Dijon. Les conditions imposées par la préfecture seront communiquées d’ici à mercredi soir. Mais quoi qu’il arrive, c’est un grand soulagement pour le peuple stéphanois, pas vraiment habitué à ce genre de décision clémente ces dernières années. Une vraie bonne nouvelle pour les supporters mais également pour les joueurs de Laurent Batlles, lesquels pourront compter sur le soutien de plusieurs centaines de fans à Dijon samedi après-midi afin de les encourager.