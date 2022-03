Dupraz a réparé cette injustice à l'ASSE

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Lanterne rouge à l’arrivée de Pascal Dupraz, Saint-Etienne est désormais dix-septième du championnat.

Fort de ses victoires contre Montpellier, Clermont ou encore Metz, Saint-Etienne est sorti de la zone rouge. Pour l’instant, l’avance est encore très réduite mais les Verts ont peut-être fait le plus difficile dans la course au maintien. Le mérite en revient aux joueurs et aux supporters, qui n’ont pas lâché leur équipe au plus fort de la tempête mais également à Pascal Dupraz. Critiqué par une partie des supporters ainsi que des observateurs à son arrivée, le coach savoyard est en train de réussir son pari. Et pour cause, il a remobilisé un groupe comme il sait si bien le faire et les joueurs ont totalement adhéré à son projet. La preuve, le défenseur stéphanois Mickaël Nadé a confirmé à RMC que tout le vestiaire de l’ASSE était à fond derrière son entraîneur.

Dupraz fait l'unanimité dans le vestiaire

Ce dernier a le mérite de ne pas avoir laissé les Verts à la dernière place de Ligue 1 ce qui faisait extrêmement mal au moral des troupes. « Nous n’avons plus le bonnet d’âne, dit-il aussi dans le vestiaire. Et je peux vous dire que cela apaise les esprits. Nous restons concentrés avec un objectif à atteindre. Franchement, le groupe a plus de sourires, nous savons que nous ne méritons pas la place que nous avions à l’automne. Le coach nous dit de ne pas trop regarder le calendrier. Nous sommes plus légers, maintenant cela dépend que de nous. Pascal Dupraz est très proche de nous, qui sait nous motiver au bon moment. Il est arrivé avec ses idées et nous avons adhéré à son projet. Il a discuté avec tout le monde, pour lui, personne n’était à la cave. Cela a mis du baume au cœur de tout le monde. Les supporters n’étaient pas très contents au début, nous les comprenons. Désormais, il y a une vague, nous avons encore plus envie de leur montrer qu’on veut se maintenir et qu’on va se maintenir » a lancé le défenseur de Saint-Etienne, conquis par la méthode Dupraz et qui croit désormais plus que jamais en les chances de maintien des Verts.