Claude Puel menacé par les supporters, ASSE-Angers sous tension !

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Ce vendredi, Saint-Etienne reçoit Angers à Geoffroy Guichard dans un contexte très tendu, les supporters exigeants la démission de Claude Puel.

Le premier match de la onzième journée de Ligue 1 s’annonce explosif. Lanterne rouge de la Ligue 1, Saint-Etienne reçoit Angers. Et l’ambiance est particulièrement volcanique dans le Forez, alors que les Verts de Claude Puel ont été balayés par Strasbourg la semaine dernière (5-1). Jeudi, les Magic Fans, les Green Angels et les IS 98 se sont unis pour exiger la démission de Claude Puel avec une banderole menaçante. « Puel : on te laisse 24 heures pour démissionner… » pouvait-on lire sur la banderole des supporters stéphanois, remontés contre leur entraîneur, qui refuse de démissionner et que l’ASSE ne peut pas licencier en raison du coût que cela représenterait.

« Puel : on te laisse 24 heures pour démissionner ». La banderole a été accrochée sur les grilles du centre d’entraînement de l’ASSE. #ASSESCO pic.twitter.com/z3PJMSz0HP — Romain Colange (@RomainColange) October 21, 2021

Devant la véhémence de certains supporters, les dirigeants de l’AS Saint-Etienne ont pris la décision de renforcer la sécurité autour du match contre Angers. Les Verts redoutent des débordements en cas de nouvelle défaite, qui placerait Claude Puel dans une situation intenable vis-à-vis de ses joueurs mais surtout de ses supporters. « Je n'ai pas l'habitude de me mettre en avant. Je veux tout donner avec mon staff pour l'équipe » a lancé Claude Puel en conférence de presse avant la réception du SCO à Geoffroy-Guichard. « Il y a un environnement avec pas mal de fake news sur ma personne, mais je n'en fais pas cas. (...) Je ne vais pas m'étaler. Mon action, je la mène depuis deux ans. Et je suis en mission » a conclu l’entraîneur de l’ASSE, dont la mission est purement et simplement de sauver Saint-Etienne. Un enjeu capital sur fond de vente du club, qui pourrait se retrouver compromise en cas de descente en Ligue 2 pour les pensionnaires de Geoffroy Guichard.