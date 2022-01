ASSE : Une recrue de prestige pour le derby face à l'OL ?

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

Il y a des problèmes absolument partout à l’AS Saint-Etienne, mais la défense prend l’eau en ce début d’année.

Incapables de tenir un score, les Verts perdent de précieux points. Une arrivée de prestige pourrait aider l’ASSE à remonter la pente, avec un ancien international français qui a en son temps été l’un des défenseurs les plus chers au monde. Mais depuis, Eliaquim Mangala a perdu beaucoup de son prestige, lui qui avait été acheté par Manchester City pour 45 millions d’euros en provenance du FC Porto en 2014. Depuis, le joueur né à Colombes mais formé en Belgique, notamment du côté de Liège, a tenté de se relancer à Valence, mais sans succès. Sans contrat, il passe son temps à Miami, mais est bien parti pour rejoindre la France.

E. #Mangala est actuellement à Miami. L’#ASSE l’attend en début de semaine et espère envoyer le contrat signé à la LFP d’ici mercredi, pour pouvoir être disponible vendredi pour #OLASSE.



▶️ Peut évoluer aux 2 postes en DC.

▶️ Rentre dans l’enveloppe salariale de 100k €/mois. pic.twitter.com/W0LiKJ1qRl — 𝑺𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆́ 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 (@SainteInside) January 16, 2022

A 30 ans, il pourrait ainsi découvrir la Ligue 1 pour une raison de maintien urgent à aller chercher à Saint-Etienne. Mais selon 90 Football, Eliaquim Mangala est déjà bien avancé dans ses discussions avec les Verts, et pourrait s’engager dans les prochains jours. Le Français pourrait même accepter de signer pour seulement six mois, une denrée rare dans le football actuellement. L’ASSE espère pouvoir le faire signer ce mercredi, et pourquoi pas l’utiliser dès dimanche contre l’OL dans le derby. Un dossier majeur, et qui signifierait quand même une grosse dépense pour le club du Forez, qui serait prêt à donner 100.000 euros par mois à l’ancien de Manchester City. Néanmoins, ces discussions avancent, ce qui n’est pas forcément le cas d’autres cas comme pour Serhou Guirassy ou Jean-Philippe Mateta. Le chemin du maintien est encore long, et pour les renforts attendus, le temps est compté pour les Verts.