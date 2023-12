ASSE ‍: Une énorme surprise au poste d'entraîneur ‍?

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Saint-Etienne se cherche toujours un nouvel entraineur depuis le départ de Laurent Batlles. Deux noms sont annoncés avec insistance pour reprendre les rênes des Verts.

La dynamique est en berne du côté de l'ASSE, qui se cherche désormais un nouvel entraineur. Laurent Batlles était apprécié des fans mais son bilan n'était pas des plus convaincants pour sa direction. L'objectif est de trouver le meilleur pompier de service afin de redresser la barre et mettre le club du Forez en haut du classement de Ligue 2. Le board stéphanois est au travail afin de dénicher la perle rare et multiplie les rendez-vous. Selon les derniers échos à Saint-Etienne, c'est une finale à deux voire à trois qui a lieu pour le poste d'entraineur chez les Verts.

Saint-Etienne hésite toujours, le temps presse

Le Progrès, comme L'Equipe, fait part de contacts avec Olivier Dall'Oglio et Patrice Garande pour reprendre le poste. Malgré tout, Loïc Perrin pousse lui pour Thierry Laurey, même si ce dernier a avoué ne pas encore avoir été contacté. A l'heure actuelle, le plus chaud pour devenir entraineur de Sainté est Patrice Garande, sans poste depuis un an et son départ de Dijon. Saint-Etienne reste sur 5 défaites de rang en Ligue 2 et aborde ce samedi la Coupe de France avec la réception de Nîmes. En attendant d'en savoir plus concernant le prochain entraineur du club du Forez, Laurent Huard a été nommé responsable de la gestion de l’équipe professionnelle. Actionnaires et dirigeants du club stéphanois peinent toujours à se mettre d’accord sur l’identité du successeur de Laurent Batlles et le temps presse pour redresser la barre.