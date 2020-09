ASSE : Un coup de fil et Ruffier chamboule le mercato… de Dijon !

Dans : ASSE.

Mis à l’écart par l’entraîneur Claude Puel à l’AS Saint-Etienne, Stéphane Ruffier serait finalement prêt à partir. Le gardien emblématique des Verts aurait proposé ses services à Dijon, surpris par cette initiative en fin de mercato.

Et si Stéphane Ruffier finissait par quitter l’AS Saint-Etienne ? Compte tenu de la situation, ce serait évidemment une excellente nouvelle pour Claude Puel. L’entraîneur et manager des Verts, en froid avec le gardien de 34 ans, l’a mis à l’écart et ne compte pas l’intégrer à son effectif cette saison. Une manière d’inciter l’ancien Monégasque à partir, comme lorsque la direction l’a mis à pied pour un retard à l’entraînement, avant de lui adresser un rappel à l’ordre pour mauvaise utilisation du masque. Pas de quoi faire craquer l’indésirable, du moins jusqu’à tout récemment.

Car selon les informations de France Football, l’entourage de Ruffier aurait proposé ses services à Dijon. Rappelons que l’actuelle lanterne rouge de Ligue 1 vient de se séparer de ses deux gardiens Runar Alex Runarsson et le néo-Rennais Alfred Gomis. Pour les remplacer, le DFCO a recruté l’ex-Lyonnais Anthony Racioppi et pensait attirer le Niortais Saturnin Allagbé, dont le dossier a soudainement été interrompu.

La rumeur déjà démentie

Et pour cause, les Dijonnais et leur coach des gardiens Grégory Coupet ne s’attendaient pas du tout à recevoir la proposition d’un portier du calibre de Ruffier. Certes, son salaire mensuel estimé à 180 000 euros est inaccessible, mais l’offre reste alléchante. L’information reste tout de même à prendre avec précaution, le journaliste et proche de Ruffier Manu Lonjon ayant immédiatement démenti. « Il n’y a rien entre Dijon et Ruffier. Rien. C’est impossible et inenvisageable. Next », a-t-il publié sur Twitter, comme pour calmer l’ASSE et Puel…