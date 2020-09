Dans : ASSE.

Mis à l'écart par Claude Puel, Stéphane Ruffier a été cité comme l'un des possibles successeurs d'Edouard Mendy à Rennes. Mais cela ne fait pas l'unanimité.

On le savait depuis qu’il avait fréquenté l’équipe de France en même temps que Stéphane Ruffier, Mickaël Landreau n’apprécie pas réellement le gardien de but de l’AS Saint-Etienne, estimant que ce dernier ne pensait qu’à lui et pas vraiment à son équipe. Alors, lorsque la possibilité de voir Stéphane Ruffier prendre la place d’Edouard Mendy à Rennes, suite au transfert de ce dernier à Chelsea, a été évoquée sur Canal+, Mickaël Landreau, consultant de la chaîne cryptée, a balancé ce qu’il avait sur le cœur au sujet du portier blacklisté du côté de l’ASSE. Et ce n’était pas du tout en faveur de Stéphane Ruffier.

Car l’ancien gardien de but n’est pas du tout favorable à cette venue de Ruffier en Bretagne. « Je pense que ce serait une très mauvaise option pour Rennes, déjà rien que sportivement. C’est pour cette raison sportive qu’il ne joue pas à Saint-Etienne. Quand on voit le match que fait Salin aujourd’hui contre l’ASSE, avec sa présence par rapport au bloc équipe. Il fallait un gardien haut, ce que ne fait jamais Ruffier, qui reste sur sa ligne. Il est très bon sur sa ligne, mais il est mauvais au pied. Donc si tu veux avoir l’ambition de Rennes, moi je ne prends pas Ruffier. Et en plus, Ruffier, en terme d’état d’esprit pour un groupe, c’est catastrophique donc voilà... », a lancé un Mickaël Landreau au regard noir. Stéphane Ruffier, que Pierre Ménès a décrit comme étant au bord de la dépression, a probablement eu les oreilles qui sifflaient durant cette séquence.