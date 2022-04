ASSE : St-Etienne sauvé en Ligue 1 samedi soir ?

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'ASSE n'est plus dans la zone rouge grâce à sa victoire contre Brest. Avec deux matchs à venir cette semaine, les Verts pourraient même sceller leur avenir en Ligue 1.

La 32e journée de Ligue 1 a été favorable à l’équipe de Pascal Dupraz, puisque l’AS Saint-Etienne a été la seule formation engagée dans la lutte pour le maintien à s’imposer. Avec les trois points pris contre Brest, Sainté s’est extirpé des trois dernières places, mais Clermont n’a qu’un point de retard et Bordeaux n’est qu’à quatre longueurs. Et c’est peu dire que le Bordeaux-ASSE de mercredi prend une importance démesurée, la formation de Pascal Dupraz enchaînant ensuite avec la réception de Monaco le week-end prochain à Geoffroy-Guichard. Dans son édito pour But FC, Denis Balbir estime que pour le club de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo tout peut être bouclé en fin de semaine, le calendrier ouvrant la porte à un maintien rapide des Verts. C’est un scénario optimiste auquel croit le journaliste.

L'ASSE maintenue le week-end prochain en Ligue 1

👊 En tribunes, sur le terrain... 𝗼𝗯𝗷𝗲𝗰𝘁𝗶𝗳 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻 !



Le Chaudron. Samedi. 19h. #ASSEASM 🔥💚 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 18, 2022

Denis Balbir rappelle l’importance de ces deux matchs en quelques jours. « Mercredi, puis samedi prochain, arrivent deux rendez-vous ô combien importants pour les Verts. On ne va pas encore dire que c'est un tournant car chaque match est un tournant pour l'ASSE et ce depuis plusieurs mois. Mais je suis convaincu qu'une victoire à Bordeaux et un point ou plus contre Monaco, c'est synonyme de maintien assuré. Les Verts ont les moyens, sur le plan comptable et psychologique, de mettre définitivement à terre un adversaire direct dans la course au maintien. Un adversaire chez qui, on le sait, ça ne va vraiment pas fort. Et lorsqu'on regarde le classement, le propos vaut également pour le FC Metz qui, lui, a déjà un significatif. Cette semaine peut être pour les Verts celé du maintien », annonce le journaliste, supporter de l’AS Saint-Etienne.