ASSE : SOS Buteur, les Verts activent les plans B

Après avoir bouclé le dossier Eliaquim Mangala, qui a signé jeudi pour six mois, Saint-Etienne espère recruter un attaquant au mercato d’hiver.

Sako, Thioub, Bernardoni, Gnagnon, Mangala… et bientôt un attaquant ? L’ASSE espère poursuivre son mercato avec le recrutement d’un joker offensif de luxe dans les prochains jours. Depuis plusieurs semaines, le club forézien négocie le prêt de Jean-Philippe Mateta en provenance de Crystal Palace, mais le dossier de l’ex-attaquant de l’OL et du Havre est à l’arrêt. La piste Serhou Guirassy a également été creusée. Mais à l’heure où Rennes est toujours en lice en Conférence League et en course pour le podium, le club breton a mis son véto au départ de l’ancien Amiénois. Saint-Etienne a ainsi activé deux nouvelles pistes offensives, selon les informations obtenues par Le Progrès.

Muriqi et Kara ciblés par Saint-Etienne

✍️ 𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝗲 @Elia22Mangala 💚



L'expérimenté défenseur central rejoint l'#ASSE jusqu'à la fin de la saison 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 20, 2022

Recrue phare de la Lazio Rome en septembre 2020, l’attaquant kosovar Vedat Muriqi fait partie des joueurs ciblés par Saint-Etienne. Acheté pour la coquette somme de 20 millions d’euros pour le club romain il y a un an et demi, le joueur affiche un bilan famélique de 2 buts en 49 matchs sous le maillot italien et Saint-Etienne verrait d’un très bon œil la possibilité de le relancer en prêt. Une autre piste un peu plus sexy est sur la table pour les Verts, celle de l’attaquant autrichien Ercan Kara. Pour le coup, il s’agit -au contraire de Muriqi- d’un joueur en pleine confiance puisqu’il a déjà marqué 14 buts cette saison sous le maillot du Rapid Vienne. Mais Ercan Kara sera en fin de contrat à la fin de la saison, ce qui représente une aubaine pour l’ASSE de mettre la main sur un buteur en pleine forme pour zéro euro. La concurrence risque néanmoins de poser problème à Saint-Etienne qui, il faut bien le dire, n’a pas beaucoup d’arguments à faire valoir entre une situation financière délicate et une position catastrophique au classement avec un risque réel de relégation en Ligue 2…