ASSE : Silence radio sur la vente, c’est pour bientôt

En négociations exclusives avec David Blitzer et sa société Bolt Football Holding, l’AS Saint-Etienne ne laisse filtrer que très peu d’informations sur le rachat en cours. Signe que les discussions avancent vers un accord total et définitif.

Compte tenu des mésaventures connues ces dernières années, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer préfèrent rester discrets sur la vente de l’AS Saint-Etienne. Les deux co-présidents des Verts ne s’expriment quasiment pas et ne laissent filtrer que très peu d’informations, si l’on excepte le bref passage de leur communiqué après le barrage perdu contre l’AJ Auxerre le 29 mai dernier. « Dans quelque temps, nous annoncerons une nouvelle importante concernant l’avenir du club et le nôtre », pouvait-on lire sur le site officiel de l’AS Saint-Etienne.

Ça avance avec David Blitzer

« Une page essentielle de notre vie se tournera mais nous plaçons au-dessus de tout l’institution ASSE qui retrouvera très vite, nous en sommes convaincus, le chemin de l’élite », annonçaient les deux dirigeants, visiblement confiants quant à la vente du club. Des négociations sont effectivement en cours avec David Blitzer et sa société Bolt Football Holding. Des discussions que l’insider Manu Lonjon décrivaient comme positives, tout comme Romain Molina. En effet, le journaliste appelle les supporters stéphanois à ne pas s’inquiéter du silence actuel.

Pour notre confrère, l’absence de fuite est justement le signe que les échanges avancent dans le bon sens. « Ça travaille (bien) en sous-marin pour le rachat de Saint-Etienne par le groupe de David Blitzer. Pas de panique à l'horizon, il y aura des échéances importantes la semaine prochaine, a révélé Romain Molina sur Twitter. Ne pas avoir de fuites sur les détails & co, c'est souvent bon signe (cf, le rachat du TFC). » Si les discussions avec l’investisseur américain évolue positivement, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer pourraient publier leur dernier communiqué dans les jours ou semaines à venir.