ASSE : Saison terminée pour Sacko ? Dupraz est effondré

L'AS Saint-Etienne s'est contentée d'un point contre Troyes, ce qui n'est pas une bonne affaire. Mais en plus les Verts ont perdu Falaye Sacko probablement jusqu'à la fin du championnat de Ligue 1.

Sur le plan sportif c’est une évidence, le nul concédé vendredi soir par l’ASSE contre l’ESTAC, dans un stade Geoffroy-Guichard qui ne demandait pourtant qu’à bouillonner, est une grosse contre-performance. Les Verts restent en effet à la 18e position du classement de Ligue 1 et pourraient donc voir Metz et Bordeaux reprendre du terrain. S’il était évidemment déçu de ce résultat, Pascal Dupraz était surtout touché de la perte près seulement 11 minutes de Falaye Sacko, touché au genou et qui a été remplacé par Harold Moukoudi. « La catastrophe c’est d'avoir perdu Falaye Sacko, c’est ce qui m’ennuie vraiment, davantage que d’avoir perdu deux points. C’est fâcheux pour le joueur et pour nous. C’est probablement ligamentaire, et le docteur m’a dit que c’était sérieux. Sa sortie a déstabilisé l'équipe. Quand on voit un de ses coéquipiers sortir et qu’on sent que la blessure est sérieuse, ce n’est jamais facile. Falaye apporte une sureté technique, il a aussi créé des habitudes avec ses coéquipiers. Ce n’est jamais bon de perdre un joueur. Mais nous avons des joueurs pour pallier cette absence et Harold Moukoudi a rempli sa mission dans un registre différent. Je suis effondré pour Falaye mais je suis optimiste pour la suite. On va trouver les solutions, des joueurs ont déjà donné satisfaction. Le seul problème, c’est pour installer une défense à quatre alors que nous n’avons pas de latéral droit en magasin. On va peut-être devoir rester à trois derrière », a confié l’entraîneur stéphanois.

Sacko touché au ligament, Saint-Etienne craint la catastrophe

🏥 Falaye Sacko est apparu en béquille sur le banc des verts après sa blessure et a confié sur Prime Video penser que le ligament du genou serait touché. Il devrait sûrement louper les matchs de barrages contre la Tunisie 🇹🇳 Courage SF17 🇲🇱🦅 pic.twitter.com/qA0sQuZt6y — Les Aigles Du Mali 🇲🇱🦅 (@AiglesDuMali_) March 18, 2022

Même si le défenseur de l’AS Saint-Etienne, prêté lors du mercato d’hiver par le club portugais du Vitoria Guimaraes, doit encore passer des examens complémentaires, L’Equipe affirme ce samedi qu’il est très probable que sa saison avec les Verts soit d’ores et déjà terminée. Touché au genou droit, sans aucun contact avec un autre joueur, Falaye Sacko pourrait être victime d’une rupture du ligament latéral interne, même si tout cela doit encore être confirmée. Mais du côté du staff médical de l’ASSE on était clairement très inquiet suite aux premiers constats faits dans les vestiaires de Geoffroy-Guichard. Devenu titulaire depuis qu’il a rejoint Saint-Etienne en janvier dernier, Sacko avait apporté sa part au redressement des Verts en Ligue 1 et en le voyant avec ses béquilles, vendredi soir, la crainte est grande. Il se pourrait bien que ses coéquipiers doivent continuer à faire le boulot sans lui cette saison