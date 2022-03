L1: Les Verts frustrés par l'ESTAC !

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 29e journée

Stade Geoffroy Guichard

ASSE-Troyes 1-1

Buts : Boudebouz (67e sur pen.) pour l’ASSE ; Mothiba (18e) pour Troyes

Dans un bon match, l'ESTAC vient accrocher l'ASSE sur son terrain et réalise une bonne opération pour le maintien, bien meilleure en tout cas que les Verts toujours 18e

Dans ce match de la peur, l’ESTAC n’était pas intimidé par le chaudron et entamait le mieux la partie. Les Troyens embêtaient les Verts dans l'entrejeu et étaient de plus en plus dangereux. Ugbo testait les réflexes de Bernardoni (17e) puis dans la foulée le portier stéphanois s'inclinait; Chavalerin prenait à défaut la défense de l'ASSE grâce à une belle passe en profondeur pour Conté qui offrait un caviar à Mothiba dans le but vide. Mothiba pouvait même inscrire un doublé mais Nadé venait sauver la maison verte (24e). Sur un coup-franc vicieux de Chavalerin, c'était au tour de Mangala de sauver des Verts bien fébriles.

L'ASSE réagissait en fin de première période. Palmer-Brown était proche de concéder un penalty sur Khazri mais la VAR ne réagissait pas. Khazri et son compère Boudebouz testaient ensuite Gallon qui répondait présent avant d'être suppléé par Palmer-Brown. La pression stéphanoise finissait pas aboutir et Palmer-Brown n'échappait pas à la sanction arbitrale. L'Américain fauchait Boudebouz pour concéder un penalty transformé par l'Algérien en personne. Les Verts étaient proches de retourner la situation mais Bouanga voyait notamment sa frappe passer proche du but de Gallon (71e). Après, un bon match vivant, les deux équipes se quittaient dos à dos. Une bonne opération pour Troyes qui reste deux points devant l'ASSE barragiste.