ASSE : Pascal Dupraz en surchauffe à Auxerre, Guy Roux accusé !

Par Corentin Facy

Longtemps devant au score, Saint-Etienne a finalement concédé le match nul contre l’AJ Auxerre jeudi soir en barrage aller d’accession à la Ligue 1.

Le match retour prévu dimanche soir à Geoffroy-Guichard s’annonce bouillant entre deux équipes d’un niveau relativement similaire. Jeudi, les supporters de Saint-Etienne ont cru un instant que ce barrage serait une formalité contre Auxerre avec l’ouverture du score des Verts dès le premier quart d’heure. Mais la suite a été bien plus compliquée pour l’équipe de Pascal Dupraz, qui a livré une deuxième mi-temps décevante contre une équipe de l’AJA plus entreprenante. L’égalisation est arrivée assez logiquement après le repos pour les Bourguignons, dont l’accueil a grandement laissé à désirer selon Pascal Dupraz. En conférence de presse après le match nul de son équipe à Auxerre, le coach de l’ASSE a regretté les conditions d'organisation du match de l’AJA. Pascal Dupraz évoque notamment un problème de climatiseur dans le vestiaire de Saint-Etienne.

Dupraz regrette les conditions d'accueil à Auxerre

« Pourquoi est-ce que j'ai quitté le vestiaire à la pause ? A partir du moment où la clim ne marche pas dans le vestiaire, qu’il fait 35 ou 40 degrés… Est-ce que Guy Roux est passé par là ? Je ne sais pas. A partir de ce moment-là, on fait en sorte qu’il y ait le moins de monde possible dans le vestiaire pour que les joueurs puissent respirer une fois que j’ai donné les modifications que je voulais apporter. Je suis sorti. Le vestiaire visiteurs est très petit et la clim… On connaissait la pingrerie de Monsieur Guy Roux, il a dû faire des émules. Ils n’ont allumé la clim que lors de l’échauffement des joueurs. J’étais au frais mais j’étais le seul présent. Elle a ensuite été très vite éteinte. Guy Roux ? Je pourrais lui donner l’adresse d’un frigoriste » a plaisanté Pascal Dupraz en riant néanmoins assez jaune. Et pour cause, la mi-temps ne s’est pas déroulée dans des conditions normales selon lui. Saint-Etienne saura certainement s’en souvenir dimanche lors du match retour à Geoffroy-Guichard.