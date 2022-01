ASSE : Mateta à Saint-Etienne, ça devient urgent

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs jours, Saint-Etienne négocie avec Crystal Palace le prêt sans option d’achat de Jean-Philippe Mateta.

Après avoir enrôlé Bakary Sako, Sadia Thioub ou encore Paul Bernardoni, Saint-Etienne aimerait recruter un avant-centre. Ancien attaquant de Châteauroux ou encore de Lyon, Jean-Philippe Mateta est la priorité de Pascal Dupraz chez les Verts. En ce sens, des négociations sont menées depuis plusieurs jours entre l’ASSE et Crystal Palace pour le prêt de Jean-Philippe Mateta jusqu’à la fin de la saison. Mais selon les informations du Sun, l’attaquant de 24 ans est encore loin du Forez. Et pour cause, le média britannique croit savoir que Crystal Palace ne lâchera pas son attaquant, prêté par Mayence jusqu’à la fin de la saison, avant de lui avoir trouvé un remplaçant. Concrètement, les Eagles bloquent donc pour l’instant le départ de Jean-Philippe Mateta à Saint-Etienne et rien ne dit que Crystal Palace trouvera un attaquant d’ici la fin du mercato hivernal, ce qui place automatiquement l’ASSE dans une situation inconfortable.

El colo Ramirez jugará en Nacional esta temporada.

Los tricolores anunciarán su llegada en las próximas horas. Repetto tendrá a uno de los nro. 9 que pretendía.

Gonzalo Vega será cedido a Liverpool.@Punto_Penal @canal10uruguay #PuntoPenalEnEl10 pic.twitter.com/KmPF9gYz8n — Mauro Mas (@MauroMas28) January 9, 2022

La gestion de ce dossier est d’autant plus délicate pour Saint-Etienne que dans le même temps, les Verts sont en passe de se séparer d’un de leurs attaquants. En effet, le journaliste uruguayen Mauro Mas affirme que l’attaquant stéphanois Ignacio Ramirez est tout proche de retourner en Uruguay, six mois seulement après son arrivée à Saint-Etienne en provenance de la formation de Liverpool Montevideo. Selon toute vraisemblance, le club Nacional de Football, actuel deuxième du championnat uruguayen, va recruter celui qui n’était que prêté à Saint-Etienne. Même s’il bénéficiait d’un temps de jeu XXS à Saint-Etienne depuis le début de la saison (cinq matchs de Ligue 1, un match de Coupe de France), Ramirez va offrir une solution de moins à Pascal Dupraz en attaque. Ce qui rend le dossier Jean-Philippe Mateta encore plus urgent à boucler. Il sera maintenant intéressant de voir si Saint-Etienne, qui aimerait aussi se renforcer en défense, misera tout sur Mateta dans le secteur offensif ou si le club stéphanois dispose d’un plan B en cas d’échec avec l’attaquant de Crystal Palace.