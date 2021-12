ASSE : Loïc Perrin nommé...coordinateur sportif

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Au lendemain de l'annonce du départ de Claude Puel, l'AS Saint-Etienne a intronisé Loïc Perrin dans un rôle de coordinateur sportif. Pour le nouvel entraîneur des Verts, on attendra encore un peu.

Tandis que le Peuple Vert attend de savoir qui sera l'entraîneur en charge de sauver la place de l'ASSE en Ligue 1, le club de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo a fait un premier choix, mais pas celui qui est attendu. « L’AS Saint-Étienne annonce la nomination de Loïc Perrin au sein de la Direction du club en qualité de Coordinateur sportif et ce à compter de ce jour. Sous la direction de Jean-François Soucasse, Président exécutif, Loïc Perrin travaillera en étroite collaboration avec Samuel Rustem, Directeur général adjoint en charge des activités sportives. L’homme aux 470 matchs sous le maillot Vert aura pour mission de mettre son expérience, sa parfaite connaissance du club et du football professionnel au service de la stratégie sportive stéphanoise », indique l’AS Saint-Etienne dans un communiqué.