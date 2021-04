ASSE : Lucien Agoumé, le bonheur est dans le prêt ?

Dans : ASSE.

En attendant de savoir quand l'AS Saint-Étienne sera vendue, les dirigeants doivent préparer la saison prochaine. Et c'est pour cela que des contacts auraient été pris pour faire venir Lucien Agoumé.

En mai 2019, la presse lorraine avait dévoilé l’intérêt de l’AS Saint-Étienne, mais également de l’OL, de Monaco et du Barça pour Lucien Agoumé, alors international U17 tricolore du FC Sochaux. Mais finalement c’est à l’Inter que le milieu de terrain avait signé, le club italien le prêtant cette saison à la Spezia. Lié jusqu’en 2023 avec les Nerazzurri, Lucien Agoumé pourrait être encore une fois prêté la saison prochaine et c’est pour cela que les dirigeants de l’ASSE se seraient renseignés sur les possibilités d’une telle opération avec leurs homologues milanais. Selon le site Internews.it, outre les Verts, le club de Lecce, bien placé pour remonter en Serie A est également venu frapper à la porte de l'Inter pour se faire prêter Agoumé.

Cependant, du côté de l’Inter, la situation de Lucien Agoumé n’a pas encore fait l’objet d’une décision ferme et définitive. En effet, si une prolongation jusqu’en 2024 semble proche, le leader du championnat d’Italie pourrait ensuite décider de transférer définitivement le milieu de terrain français histoire de récupérer une somme non négligeables. Des clubs sont déjà prêts à investir sur Lucien Agoumé et notamment le Betis Séville, qui suit de près le milieu de terrain. Une opération qui pourrait permettre de faire rentrer de l'argent dans les caisses, Antonio Conte souhaitant apporter un peu plus d'expérience dans ce vestiaire, ce qui ne colle pas tout à fait avec le profil du jeune français. L'AS Saint-Étienne risque donc de devoir encore attendre un peu avant de connaître la réponse milanaise à sa demande de prêt.