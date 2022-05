ASSE : Le Kop Sud fermé en cas de barrage à Geoffroy-Guichard

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Après les incidents du match ASSE-Monaco, les Verts ont joué à huis clos contre Reims, mais cela ne s'arrête pas là.

Le 25 avril dernier, à l’occasion de la réception de Monaco, les Green Angels ont fêté de manière très spectaculaire leur 30e anniversaire, plusieurs centaines d’engins pyrotechniques étant utilisés. Outre une cuisante défaite, les Verts ont aussi eu droit à une première sanction, à savoir un match sans public, lequel s’est joué samedi dernier contre Reims avec là encore une désillusion pour la formation de Pascal Dupraz. La saison stéphanoise pourrait s’achever samedi soir par une descente en Ligue 2 en cas de défaite à Nantes, mais si l’ASSE passe par les barrages pour se maintenir, le match retour ne se jouera pas dans un Chaudron comble. La commission de discipline de la LFP a en effet décidé de fermer le Kop Sud pour trois matchs.

« Au regard des incidents intervenus avant et pendant la rencontre AS Saint-Étienne – AS Monaco (34ème journée de Ligue 1), la Commission de Discipline de la LFP avait décidé le 25 avril 2022 de mettre le dossier en instruction et avait prononcé à titre conservatoire la mesure suivante : Huis clos total du stade Geoffroy-Guichard jusqu’au prononcé de la décision définitive.

Après lecture du rapport d’instruction, la Commission prononce les décisions suivantes à l’encontre de l’AS Saint-Étienne :

- Levée de la mesure conservatoire.

- Un match à huis-clos total par révocation de sursis (déjà purgé dans le cadre de la mesure conservatoire).

- Fermeture pour trois matchs de la Tribune Snella du stade Geoffroy-Guichard », indique la LFP.