ASSE : Le flop Diony monte en régime, tremble Ligue 1 !

Dans : ASSE.

Auteur d’un petit but en Ligue 1 cette saison, Loïs Diony ne répond clairement pas aux attentes placées en lui à l’AS Saint-Etienne.

Plus gros transfert de l’histoire des Verts, l’ancien attaquant de Dijon, recruté pour 10 ME en juillet 2017, éprouve toutes les peines du monde dans le Forez. Titulaire face à Marseille puis contre Montpellier, celui qui a été prêté à Bristol City de janvier à juin 2018 a montré un léger mieux. Plus disponible et toujours très volontaire, Loïs Diony monte en puissance. C’est tout du moins ce que le joueur a indiqué, lui qui rêve de déchirer définitivement son étiquette de plus gros flop de l’histoire de l’AS Saint-Etienne au mercato.

« Je me sens de mieux en mieux, avec plus de confiance. Je suis quelqu'un qui joue à l'affectif, donc tant que je suis sur le terrain, si je peux enchaîner, je vais me sentir de mieux en mieux » a indiqué Loïs Diony, lequel s’est procuré une énorme occasion avec une reprise de volée parfaitement équilibrée, mais qui n’a finalement pas permis à l’ASSE de marquer à Montpellier dimanche. « Ma reprise était peut-être trop parfaite. Parfois, on la met moins bien et ça finit petit filet ». Reste maintenant à voir si dans les prochaines semaines, Loïs Diony parviendra à enchaîner les buts, ce qui donnerait sans aucun doute un grand bol d’air à Saint-Etienne dans la course au maintien. Pour rappel, la formation de Claude Puel pointe à une très inquiétante 15e place à l’issue de la 24e journée de Ligue 1, avec seulement quatre points d’avance sur Nîmes, actuel barragiste. Inutile de dire que les Verts ont donc grand besoin d’un buteur régulier...