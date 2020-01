ASSE : Diony vaut cher, Saint-Etienne refuse une offre

Dans : ASSE.

Absent des plans de Claude Puel à l’AS Saint-Etienne, Loïs Diony n’est pas retenu cet hiver. A condition que le club récupère le montant réclamé pour son transfert.

Ça commence à bouger pour l’AS Saint-Etienne. C’est toujours aussi calme dans le sens des arrivées. Mais au niveau des départs, de sérieuses pistes apparaissent pour le plus grand bonheur de Claude Puel. On sait que l’entraîneur des Verts espère une dizaine de sorties afin de travailler avec un effectif plus réduit. Ce qui faciliterait la progression des jeunes du centre de formation. Les indésirables sont donc poussés vers la sortie, à l’image de Robert Beric qui se dirige vers la Major League Soccer. Comme annoncé ce mercredi, l’attaquant slovène pourrait rejoindre le Chicago Fire. Mais ce n’est pas tout. L’actualité de Loïs Diony commence aussi à s’agiter si l’on en croit Mohamed Toubache-Ter.

D’après le spécialiste mercato, l’avant-centre de 27 ans, seulement aligné à cinq reprises cette saison en Ligue 1, aurait convaincu un prétendant de passer à l’action avec une proposition concrète. Le nom de la formation intéressée n’a pas filtré, mais on apprend que ce club aurait offert 1,5 million d’euro. Un montant jugé insuffisant pour l’AS Saint-Etienne qui aurait refusé l’offre. Et pour cause, la direction attend le double, soit 3 millions d’euros pour son joueur. Il faut dire que l’ancien Dijonnais avait été recruté pour 8 millions d’euros (hors bonus) en 2017. On peut comprendre que l’ASSE ne veuille pas totalement brader son flop.