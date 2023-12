ASSE ‍: Laurent Batlles viré ce mardi à 23 heures ‍?

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

En manque de victoire depuis la fin du mois d’octobre, Saint-Etienne songe à se séparer de son entraîneur Laurent Batlles.

En urgence de résultat, Saint-Etienne accueille Guingamp ce mardi soir. Un match décisif. pour les Verts, qui courent après la victoire depuis la fin du mois d’octobre et qui ne peuvent plus se permettre de laisser des points en route s’ils veulent atteindre leur objectif, à savoir la remontée en Ligue 1. Le match sera également crucial pour l’avenir de Laurent Batlles. Et pour cause, Le Progrès dévoile que la réception de Guingamp sera déterminante pour l’entraîneur des Verts, à nouveau sur la sellette et qui pourrait perdre son poste en cas de mauvais résultat contre la formation bretonne ce mardi soir à 20h45.

Le quotidien régional affirme sans sourciller que Roland Romeyer pourrait prendre la décision de virer son entraîneur en cas de défaite de l’ASSE face à l’EAG lors de cette 17e journée de Ligue 2. Dans le Forez, les joueurs sont pour l’instant à fond derrière leur entraîneur mais cela ne pourrait pas suffire en cas de revers ce mardi soir. Interrogé à ce sujet avant le match, Laurent Batlles avait confié qu’il était pleinement conscient de la situation. « Ça fait partie aujourd’hui de mon métier. Je l'ai déjà vécu l’année dernière. Je sens les joueurs avec moi, je n'ai pas de souci avec ça. Avec ce que j'ai vu à Amiens, je ne n'ai pas l’impression qu'ils n'aient pas joué le jeu » a confié l’ancien entraîneur de Troyes, qui espère maintenant une victoire des Verts contre Guingamp pour retrouver un peu de confiance et de sérénité. Dans le cas contraire, les grands changements devraient s’opérer à Saint-Etienne.