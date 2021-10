ASSE : Larqué agresse des Verts en carton

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Au lendemain du 5-1 pris par l'AS Saint-Étienne à Strasbourg, l'ancien capitaine des Verts de la grande époque a tapé du poing sur la table et visé directement les joueurs de Claude Puel.

A l’heure où Claude Puel semble être sous la menace d’un limogeage rapide, Jean-Michel Larqué est lui nettement plus remonté contre l’effectif stéphanois que contre l’entraîneur de l’ASSE. Ancien capitaine légendaire des Verts de la grande époque, Larqué vit très mal de voir son club de toujours être scotché à la 20e et dernière place de Ligue 1, et de courir encore derrière une première victoire lors de cette saison 2021-2022. Au micro de RMC, le consultant s’est montré d’une virulence extrême contre les footballeurs de l’AS Saint-Étienne dont il estime qu’ils ne méritent pas le titre de footballeur professionnel. Furieux Jean-Michel Larqué a lâché scud sur scud.

Larqué scandalisé par les joueurs de l'AS Saint-Étienne

Et capitaine Larqué a montré qu’il n’avait pas perdu ses qualités de tacleur. « Je ne vous dis pas quelle était l’attitude du club après le match nul 'héroïque' contre l’OL dans le derby. Tu avais l’impression qu’il n’y avait aucun danger, que tous les problèmes étaient réglés. Ils n’ont pas conscience du danger, et c’est la pire des choses. Le mec est au bord du précipice, tu lui dis de faire un pas en avant, il le fait (...) Ils sont faits pour être footballeurs professionnels comme moi pour être danseur à l’opéra (…) Ceux qui peuvent sauver la situation, ce sont les bons joueurs. Et il n’y en a pas aujourd’hui. Je vois des gars qui ne savent pas faire une passe à 15 mètres, qui ne savent pas trouver l’espace, pas faire un contrôle… Il faut être lucide : ils n’ont pas le niveau », explique le consultant de RMC, qui craint le pire pour l’AS Saint-Étienne en fin de saison.