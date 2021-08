ASSE : Khazri, il y a un problème XXL au mercato

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne est d'une prudence absolue lors de ce mercato, et les dirigeants des Verts pourraient vendre Wabhi Khazri, mais il y a un problème.

L’AS Saint-Etienne tourne au rythme d’un point par match lors des deux premières rencontres de la saison de Ligue 1, et le club stéphanois peut remercier Wahbi Khazri, l’international tunisien étant buteur à la fois contre Lorient et à Lens. Claude Puel sait qu’à l’entame de la saison il peut compter sur un Khazri aussi fort et motivé que lors de la fin de saison précédente. Mais sur le plan contractuel, le joueur de 30 ans sait aussi qu’il débute également sa dernière année à l’ASSE et qu’à priori il ne sera pas prolongé. Autrement dit, à dix jours de la fin du mercato, Wahbi Khazri est conscient que si une grosse offre arrive sur le bureau de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, alors les dirigeants stéphanois pourraient envisager un départ. C’est d’ailleurs ce que confirme L’Equipe ce samedi, alors que les Verts reçoivent le champion de France en titre, Lille, à Geoffroy-Guichard.

Khazri est le tunisien le plus régulier de cette décennie ❤️ pic.twitter.com/SR66adkAVj — Le Niz (@Nizar_TF) August 15, 2021

Un salaire énorme, Khazri est intransférable

Cependant, si l’AS Saint-Etienne ne dira pas non à une grosse offre pour le joueur tunisien, il y a un problème majeur qui ne pourra pas être réglé d’ici le 31 août et la fin du marché des transferts. Ce souci, c’est le salaire énorme de Khazri à l’échelle de l’ASSE. Le joueur offensif touche en effet 290.000 euros brut par mois, et c’est évidemment le plus gros salaire des Verts. Un montant colossal en 2021, et forcément cela ne se bouscule pas pour recruter Wahbi Khazri, au point même que le board stéphanois semble se faire à l’idée de conserver l’international tunisien et le voir partir libre dans un an, aucune prolongation ne pouvant lui être proposée.