ASSE : Hantz plutôt que Dupraz à Saint-Etienne

Par Claude Dautel

Même si Julien Sablé a été désigné pour assurer l'intérim après la mise à l'écart de Claude Puel, l'AS Saint-Étienne espère avoir son nouvel entraîneur pour le déplacement de samedi prochain à Reims.

L’ASSE a tenté jusqu’au dernier moment de retarder l’échéance, mais dimanche, après la déroute contre Rennes, Roland Romeyer, présent à Geoffroy-Guichard, et Bernard Caïazzo, aux abonnés absents depuis des mois, ont décidé que cette fois il fallait faire quelque chose. Et c’est Claude Puel qui a payé les pots cassés, le départ de l’entraîneur étant réclamé depuis des mois, tout autant que celui des deux présidents. Bien évidemment, l’AS Saint-Étienne doit finaliser le départ de Puel, et cela a un coût financier qui est forcément un souci pour un club dans le rouge. Afin de pouvoir assurer l’entraînement dès ce mardi dans la perspective du déplacement de samedi prochain à Reims, c’est Julien Sablé qui a été désigné pour assurer l’intérim, mais ce dernier ne devrait pas s’éterniser dans cette fonction qu’il a déjà occupée en 2017 après le limogeage d’Oscar Garcia. Selon Bernard Lions, l’objectif de Jean-François Soucasse, président exécutif des Verts, est de nommer le nouvel entraîneur avant même le voyage à Delaune.

Un entraîneur sans adjoint et avec un petit salaire, l'ASSE fixe les règles

Dimanche soir, Pascal Dupraz semblait le grand favori pour succéder à Claude Puel, mais le vent aurait tourné pour celui qui a été viré en début d’année par Caen. Dupraz aurait confié à son entourage qu’il était nettement moins « optimiste » concernant sa venue sur le banc stéphanois. Selon le journaliste de L’Equipe, le nom de Frédéric Hantz revient de plus en plus fort. Actuellement libre, l’entraîneur de 55 ans pourrait arriver d’urgence à l’Etrat pour s’engager avec l’AS Saint-Étienne, même si là encore rien n’est fait pour l’instant, afin de tenter de sauver la place de l'ASSE en Ligue 1. Tout cela en acceptant un salaire minimum, mais une prime si l'objectif est atteint, et en venant seul et sans adjoint. Sacré challenge que Hantz est prêt à accepter.