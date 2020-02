ASSE : Descente en L2 ou pas, Saint-Etienne ne virera pas Puel

Dans : ASSE.

Quinzième de Ligue 1 avec seulement 4 points d’avance sur Nîmes, actuel barragiste, Saint-Etienne vit une saison absolument désastreuse.

En octobre, la venue de Claude Puel avait redynamisé l’ASSE mais depuis une dizaine de matchs, les résultats se sont dégradés à tel point que Saint-Etienne lutte de nouveau pour ne pas descendre. Le maintien est d’ailleurs l’unique objectif des Verts durant cette deuxième partie de saison, de l’aveu même de Claude Puel. « On regarde en bas, je le dis depuis un petit moment, parce qu'en plus on a des enchaînements de matchs et ça depuis six mois. Cela fait six mois qu'on enchaîne, qu'on a des blessés, qu'ils reviennent et se re-blessent. On est très sollicité » pestait au début du mois de février l’entraîneur de l’ASSE, très préoccupé par la situation actuelle.

Toutefois, Claude Puel peut être serein sur une chose : son avenir. En effet, Le 10 Sport indique que l’ASSE, qui a fait un énorme effort sur le contrat de l’ancien manager de Leicester, n’a ni l’intention ni les capacités financières pour se permettre de licencier Claude Puel. Il faut dire que dans le Forez, le technicien de 58 ans émarge à plus de 250.000 euros bruts par mois, sans compter de nombreuses primes très juteuses. Avec un contrat courant jusqu’en juin 2022, un licenciement de Claude Puel coûterait bien trop cher à l’ASSE. Descente en Ligue 2 ou pas à la fin de la saison, l’ancien entraîneur de l’OGC Nice ne sera donc pas remercié par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Il n’y a plus qu’à espérer pour les Verts et pour leurs supporters que Saint-Etienne parvienne à se sauver afin de lancer un nouveau cycle la saison prochaine… avec Claude Puel aux manettes.