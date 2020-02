ASSE : Saint-Etienne joue le maintien, le terrible aveu

Dans : ASSE.

Quinzième de Ligue 1 avec seulement 7 points d’avance sur le 18e, l’AS Saint-Etienne se retrouve dans une situation particulièrement inconfortable en Ligue 1.

Battus par l’Olympique de Marseille mercredi soir en clôture de la 23e journée de Ligue 1, les Verts inquiètent. Incapables d’enchaîner les bons résultats, les hommes de Claude Puel n’ont pas pris de point lors de leurs deux derniers matchs de championnat. Une spirale négative qui force l’ASSE à regarder vers le bas selon l’ancien entraîneur de Leicester, qui estime que Saint-Etienne ne peut viser autre chose que le maintien cette saison au vu du retard accumulé depuis le début de la saison.

« On regarde en bas, je le dis depuis un petit moment, parce qu'en plus on a des enchaînements de matchs et ça depuis six mois » a indiqué Claude Puel, lucide sur la situation de Saint-Etienne, avant de se plaindre de l’enchaînement des matchs et des nombreuses blessures qui touchent son effectif. Dimanche soir, c’est Wahbi Khazri qui semblait touché derrière la cuisse, quelques secondes avant le coup de sifflet final. « Cela fait six mois qu'on enchaîne, qu'on a des blessés, qu'ils reviennent et se re-blessent. On est très sollicité et il y a des moments, comme à Metz, où on ne répond pas présent dans la concentration. Mais globalement je pense que mes joueurs donnent tout ce qu'ils peuvent donner. On peut avoir du déchet, même si je trouve qu'aujourd'hui il y a eu plus de qualité, mais on ne peut pas reprocher à mon groupe de ne pas se battre, de donner, et on va continuer comme ça. On a un match très important à préparer dimanche contre Montpellier. On verra qui est disponible ». On l’aura compris, le moral n’est pas au beau fixe à Saint-Etienne avant un déplacement périlleux sur la pelouse de Montpellier ce week-end.