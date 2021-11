ASSE : Claude Puel totalement insensible face aux supporters, c'est sa force

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Malgré les résultats difficiles et les violentes critiques des supporters, Claude Puel n’a pas perdu son énergie et sa niaque à Saint-Etienne.

Dix-neuvième de Ligue 1, l’ASSE a décroché sa première victoire de la saison face à Clermont juste avant la trêve internationale. Ce succès a permis aux Verts de passer deux semaines studieuses en attendant le déplacement crucial à Troyes ce week-end. Violemment chahuté par les supporters avant cette première victoire en championnat, Claude Puel n’a pas été loin de perdre son poste. L’ancien manager de Leicester a finalement sauvé sa peau et désormais, le coach de l’ASSE est focalisé sur l’objectif maintien des Verts. Dans une interview accordée à L’Equipe, il est notamment revenu sur la pression des supporters et sur le fait qu’il fut proche d’être viré. Mais maintenant que la situation est plus saine, Claude Puel s’imagine de nouveau sur le long terme à Saint-Etienne. Il ne dit par exemple pas non à une possible prolongation de contrat en fin de saison…

27% - Claude Puel n'a gagné que 27% de ses matches à la tête de St Etienne en Ligue 1 (19/71), seul Elie Baup (26% - 37/141) fait moins bien parmi les entraîneurs ayant dirigé au moins 50 matches des Verts dans l'élite. Pression. #AskOptaJean https://t.co/tJvkcWihRI — OptaJean (@OptaJean) November 17, 2021

« Est-ce que je juge la fronde des supporters injuste ? Ce serait commencer à avoir des états d'âme, perdre de la combativité et de l'influx. Si j'étais là-dedans, cela ferait longtemps que je serais parti ou fait le nécessaire pour être renvoyé. Je n'ai jamais été carriériste. J'ai un contrat (jusqu'en juin 2022), je suis pro et je donne pour le club qui m'a fait venir. Je ne veux pas avoir de pensées négatives. Je suis dans mon trip. En mission. Pas là pour une gloriole personnelle. Il faut y arriver. Le contexte supporter est un élément supplémentaire à prendre en considération mais sans dévier de la trajectoire » explique l’entraîneur de l’ASSE avant de poursuivre. « C'est vrai qu'il y a beaucoup de pression autour du club. Elle ne me fera pas dévier de ce que j'estime être le plus important pour le club. J'ai dit aux joueurs : "On aimerait tous jouer le haut du tableau. Mais on a une noble cause et j'aimerais dire qu'on l'a réussie en fin de saison". Beaucoup de joueurs ont prolongé car ils ont confiance en moi. Mais je m'interdis toute projection sur mon avenir car mon quotidien, c'est demain » a lancé Claude Puel, qui ne répond donc pas négativement lorsque la question d’une prolongation de contrat lui est posée.