ASSE : Claude Puel sauvé grâce au derby ?

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Lanterne rouge de Ligue 1, Saint-Etienne va-t-il se séparer de son entraîneur Claude Puel durant la trêve internationale ?

La question va se poser ce lundi à l’occasion d’un conseil de surveillance durant lequel l’avenir de Claude Pue sera sur la table. A en croire les informations obtenues par RMC, il est clair que le technicien forézien sera au cœur des discussions entre Roland Romeyer, Bernard Caïazzo et l’ensemble de la direction de l’ASSE. Jean-François Soucasse, président exécutif du club ainsi qu’un certain nombre « d’acteurs » de Saint-Etienne assisteront à ce rendez-vous. Il ne devrait toutefois pas y avoir d’annonce fracassante dans la journée car selon la radio, le derby contre l’Olympique Lyonnais ce dimanche soir (1-1) a envoyé des signaux positifs. En effet, le visage affiché par l’équipe de Claude Puel contre l’OL a rassuré les dirigeants.

Un peu de répit pour Claude Puel

Il faut dire que dans le contenu, les coéquipiers de Wahbi Khazri, auteur d’un gros match conclu par un penalty plein de sang-froid, n’ont rien à se reprocher. Avec un peu plus de réussite et de réalisme, ils auraient même pu espérer obtenir un meilleur résultat de la réception de Lyon. Les dirigeants de l’ASSE n’ont donc pas vu une équipe qui avait lâché son entraîneur, raison pour laquelle Claude Puel, en fin de contrat avec Saint-Etienne à la fin de la saison, devrait avoir un répit. Cela ne veut pas dire pour autant que l’ancien manager de Leicester est définitivement sauvé. Si le beau visage affiché par son équipe contre l’OL lui offre du temps, Claude Puel devra néanmoins sortir l’ASSE de la zone rouge au plus vite s’il veut conserver son poste à plus long terme. Après la trêve, des matchs plus abordables se présenteront à Saint-Etienne avec des affiches contre Strasbourg, Metz, Clermont et Troyes. Une série de matchs qui doit permettre aux Verts de sortir la tête de l’eau…