ASSE : Claude Puel ne vise pas le maintien avec les Verts

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

Entraineur à poigne, Claude Puel est une nouvelle fois mis à rude épreuve à l’AS Saint-Etienne.

Avec l’ASSE, il dispose d’un effectif très juste pour la Ligue 1, et se concentre à fond sur sa mission du maintien. La première victoire de la saison, obtenue à l’arrachée contre Clermont après avoir remonté un déficit de deux buts, a certainement sauvé sa place. Malgré les critiques des supporters, l’entraineur des Verts tient le cap, et se fixe même des objectifs élevés. Dans un entretien à L’Equipe, l’ancien entraineur de l’OL et de l’ASM notamment, annonce la couleur et ambitionne d’aller chercher une place dans la première moitié de tableau.

Claude Puel vise le Top10

« L’objectif, c’est de terminer dans les dix premiers. Mais comment le fixer avec une groupe qui a encore tout à prouver et des équipes autour de soi qui font des mercatos à coups de dizaines de millions d’euros ? », a demandé Claude Puel, qui espère bien voir l’ASSE enfin se bouger au mercato, avec l’arrivée de plusieurs éléments. « On veut essayer de recruter et on en a besoin. Mais étant donné notre enveloppe, on va s’appuyer sur des prêts. J’espère qu’on trouvera deux, trois oiseaux rares qui permettront de donner confiance à l’équipe, pour avancer. Oui, on sera actifs au mercato. Mais les prêts arrivent souvent au dernier moment. Leur marché est toujours particulier. Il faut avoir des opportunités », a expliqué le manager de Saint-Etienne, qui ne fait pas franchement rêver les supporters avec ce discours plutôt pessimiste. Car entre un recrutement d’urgence début janvier, et des prêts arrachés à la fin de ce même mois de janvier, il y a un énorme écart alors que la survie des Verts en Ligue 1 est en jeu.