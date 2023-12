ASSE ‍: Ces trois entraîneurs ont refusé le poste

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Sauf énorme surprise, Olivier Dall'Oglio sera nommé entraîneur de l'AS Saint-Etienne ce lundi. Mais d'autres entraîneurs avaient été contactés et ont dit non aux Verts.

La fumée blanche est attendue ce lundi au-dessus de l'Etrat, puisque le contrat de six mois plus une option pour une saison supplémentaire proposé à Olivier Dall'Oglio devrait être paraphé dans les prochaines heures. L'ASSE pourra ensuite se mettre en ordre de bataille afin de préparer le déplacement très attendu samedi prochain à Bordeaux, deux équipes légendaires du football français qui enchaînent les mauvais résultats en Ligue 2. Avant de trouver un accord avec l'ancien coach de Montpellier, les dirigeants stéphanois ont procédé à un rapide casting suite au limogeage de Laurent Batlles mercredi dernier. A en croire Le Progrès, Loïc Perrin a reçu d'innombrables appels venus d'entraîneurs intéressés par le poste. Cependant, certains ont aussi répondu négativement à l'AS Saint-Etienne.

L'ASSE a eu de nombreuses candidatures

L'ASSE a choisi, Olivier Dall'Oglio sera son entraîneur https://t.co/61qEX3KLQA — Foot01.com (@Foot01_com) December 10, 2023

Le quotidien régional affirme que trois entraîneurs ont dit non à l'ASSE. « Les pistes Irles, Laurey et Garande écartées, actés comme les refus de Montanier, Moulin ou encore Antonetti qui refuse de travailler avec Caïazzo, les dirigeants stéphanois ont également rencontré l’ancien de la maison verte Zoumana Camara, aujourd’hui entraîneur des U19 du PSG, mais aussi Sabri Lamouchi, libre depuis son départ de Cardiff en mai dernier. Sans que ces deux entrevues ne viennent remettre en cause leur certitude de faire le bon choix en privilégiant l’ancien technicien dijonnais », affirme Le Progrès, qui précise qu'Olivier Dall'Oglio a fait l'unanimité, que ce soit auprès de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, mais également du trio qui dirige au quotidien l'ASSE.