L'ASSE a choisi, Olivier Dall'Oglio sera son entraîneur

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Quelques jours après le limogeage de Laurent Batlles, l'AS Saint-Etienne tient son nouvel entraîneur. Sauf surprise, Olivier Dall'Oglio sera officiellement le nouveau coach des Verts.

Son nom avait circulé, comme d’autres, depuis que les dirigeants stéphanois ont décidé de se séparer de Laurent Batlles, suite à la défaite contre Guingamp, mais France Bleu Loire le révèle ce dimanche, Olivier Dall'Oglio a trouvé un accord avec l'ASSE et ce lundi il sera présent à l'Etrat pour signer son nouveau contrat. Agé de 59, le technicien est libre depuis plus d'un an et son départ de Montpellier où il avait été limogé après un début de saison peu convaincant. Du côté des Verts, Olivier Dall'Oglio va récupérer une formation qui est actuellement huitième du classement de Ligue 2, mais qui en comptant son élimination samedi en Coupe de France, est sur une série de six défaites consécutives. Autrement dit, il y a le feu à Geoffroy-Guichard et ce changement d'entraîneur intervient pour très rapidement l'éteindre. Patrice Garande et Thierry Laurey avaient également été cités pour succéder à Laurent Batlles.