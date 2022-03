ASSE : Boudebouz verra son avenir après le sauvetage

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

En fin de contrat en juin prochain, Ryad Boudebouz n’a pas encore été sollicité pour une prolongation. Rien d’inquiétant pour le milieu offensif de l’AS Saint-Etienne, pour le moment concentré sur la course au maintien en Ligue 1.

Malgré la ferveur de Geoffroy-Guichard, l’AS Saint-Etienne n’a pu obtenir qu’un match nul contre Troyes (1-1) vendredi. Les Verts, rapidement menés au score après le but de Lebo Mothiba à la 18e minute, ont dû attendre la deuxième période pour égaliser par l’intermédiaire de Ryad Boudebouz sur penalty. Le milieu offensif n’a pas trouvé la solution dans le jeu, notamment parce qu’il évitait de trop décrocher à la demande du coach Pascal Dupraz.

🔎 | FOCUS



Ryad Boudebouz vs. @estac_officiel



⚽️ 71 touches

🥳 1 but

✅ 80% passes précises

🎯 5/10 centres réussis

🦶 3 tirs

💨 4/4 dribbles réussis

⚔️ 6/12 duels remportés

❌ 21 ballons perdus

📈 7.5 Note @SofaScoreINT #ASSEESTAC #ASSE pic.twitter.com/x25PH7vqAq — 𝑺𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆́ 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 (@SainteInside) March 19, 2022

« Au départ du match je suis à droite. Et comme Troyes joue avec un seul attaquant, on est trois défenseurs centraux, si je défends ça fait quatre. On perd des joueurs offensifs. C'est pour ça que je ne descends pas trop. C'est à la demande du coach. J'exécute, a expliqué Ryad Boudebouz au micro de Prime Video. Le pressing n'était pas intense. J'ai envie de toucher des ballons et de prendre le jeu à mon compte. Après, tu mets les buts dans la zone de vérité. Si je descends trop souvent, je ne serai jamais dans cette zone. »

L’international algérien veut mener le jeu des Verts, et pas seulement cette saison. Sa fin de contrat approche et le milieu se verrait bien prolonger, après avoir sauvé le club. « Des discussions pour mon avenir ? Non, pas du tout. On n'a pas encore discuté, a-t-il répondu. Personnellement, j'ai envie de remplir cette mission : maintenir le club. Après il y aura des vacances pour voir l'avenir. Franchement, je ne me prends même pas la tête, je n'y pense pas, des opportunités vont bien arriver. Je suis tranquille. Si Saint-Etienne peut être une opportunité ? Évidemment ! » Le message à la direction est passé.