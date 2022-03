ASSE : Bouanga se défend après ses photos polémiques à Marseille

Dans : ASSE.

Par La Rédaction

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille a battu Nice en Ligue 1. Au stade Vélodrome, il y avait plusieurs personnalités dont un certain Denis Bouanga, joueur de l’AS Saint-Etienne. Les photos prises avec les supporters ont fait enfler la polémique chez les Verts.

La rivalité historique entre Marseille et Saint-Etienne est bien connue. Forcément, quand un joueur stéphanois prend la pose aux abords du stade Vélodrome, les réactions fusent. Ces dernières heures, Denis Bouanga, l’ailier international gabonais des Verts, n’a pas été ménagé sur les réseaux sociaux. L’ancien joueur de Nîmes ou encore Strasbourg a assisté au match de clôture de la 28e journée de Ligue 1 entre l’OM et l’OGC Nice (2-1). À l’issue de cette rencontre, des photos de lui ont été publiées au milieu de fans marseillais. On vous laisse imaginer la réaction d’une partie des supporters du club du Forez.

Je vais sûrement pas m’excuser d’avoir un ami, @MatteoGuendouzi évoluant à Marseille, qui m’a laissé des places pour venir le voir jouer.

Gentiment, on me demande de faire des photos, j’accepte.

Laissez vivre et cessez de juger la vie des gens.

Focus sur #ASSEOM 💚⚔️ — BouangaDenis (@BouangaDenis) March 21, 2022

Bouanga n’a pas envie de s’excuser

Y avait Denis Bouanga au Vélodrome ce soir !

Bien vu la mif @BouangaDenis #OMOGCN #TeamOM pic.twitter.com/3dOJK7ranf — African Blood \ ⁶₆⁷🇩🇿 (@Grindin93) March 20, 2022

Pour tenter d’éteindre la polémique, Denis Bouanga a publié un message sur les réseaux sociaux, expliquant qu’il avait été invité par un ami, Mattéo Guendouzi, milieu de terrain de l’Olympique de Marseille. Il faut dire que les deux joueurs sont passés par le FC Lorient entre 2014 et 2018 et qu’ils ont noué de solides liens d’amitié. Bouanga a aussi expliqué qu’il avait “gentiment” accepté de faire des photos avec les supporters de l’OM. Et qu'on lui aurait reproché d'un autre côté s'il avait refusé de faire des petites photos devant les supporters locaux. Mais du côté de l’ASSE, l’interprétation a pu parfois être diamétralement opposée, vous l’aurez compris. Ironie du sort, juste après la trêve internationale, Saint-Etienne accueillera Marseille. Autant dire que le 2 avril prochain, il devrait y avoir de l’ambiance au Chaudron. Et ce dans tous les sens du terme.