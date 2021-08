ASSE : Bouanga en Turquie, un buteur en échange ?

Dans : ASSE.

L’AS Saint-Etienne, fantomatique depuis le début du mercato, aura bien du mal à retenir Denis Bouanga. Mais son départ pourrait ouvrir à un buteur, tant désiré par Claude Puel.

Tous les espoirs ne sont pas permis à Saint-Etienne cet été. Après les rumeurs liées à une potentielle vente, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ayant exprimé publiquement leur volonté de passer la main, le calme s’est fait ressentir à l’Etrat. L’ASSE n’a pas l’argent nécessaire pour réaliser quelques coups qui permettraient d’améliorer l’effectif. Et pourtant, l’équipe de Claude Puel a montré ses limites lors de la préparation (une seule victoire contre Grenoble pour trois défaites et deux nuls) et contre Lorient (1-1) lors de la première journée de Ligue 1 dimanche dernier. Saint-Etienne a au moins besoin d’un attaquant d’expérience, a indiqué récemment Claude Puel. Le jeune Charles Abi, sorti à la mi-temps contre les Merlus, est bien trop seul à ce poste. Finalement, l’ASSE pourrait bien soulager ses finances tout en enregistrant l’arrivée d’un attaquant, grâce à une offre venue de Turquie.

Fenerbahçe veut inclure Samatta

A en croire les informations de l’insider MSV Foot, Fenerbahçe s’intéresse de près à Denis Bouanga. Le club d’Istanbul envisage d’inclure Aly Samatta dans le deal pour faire baisser le prix du transfert et convaincre l’ASSE. L’attaquant tanzanien de 28 ans, prêté par Aston Villa la saison dernière, a été acheté cet été par Fenerbahçe pour 6 ME. Son contrat courant jusqu’en 2024, le club turc ne devrait pas mettre beaucoup plus de millions d’euros dans la balance pour Denis Bouanga. Reste à savoir si cette option plaît à l’ASSE, ou si une plus grosse indemnité de transfert est privilégiée afin de se tourner vers un autre buteur désiré par Claude Puel. Villarreal est également toujours très attentif à la situation de l’ancien joueur de Nîmes. Une concurrence s’installe et c’est une bonne chose pour l’ASSE, même si un départ de Denis Bouanga serait quoi qu’il arrive une mauvaise nouvelle en vue de la saison à venir.