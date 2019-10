ASSE : Beric c'est dieu, mais il se fait sermonner

Dans : ASSE, Ligue 1.

Même si le derby entre l’AS Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais a été longtemps très ennuyeux, au final ce sont les Verts qui ont raflé la mise et personne ne sera assez fou du côté de l’ASSE pour faire la fine bouche. Et ce succès, les joueurs de Claude Puel le doivent à Robert Beric qui a réussi le coup parfait au moment où il le fallait, lui qui a des performances montées sur courant alternatif. Evoquant dans Le Progrès le cas de l’attaquant international slovène, Hervé Revelli, légende de l’AS Saint-Etienne, admet qu’il ne faut retenir que son but victorieux, même s’il aimerait que Beric soit plus polyvalent.

« Dans le foot moderne, il faut savoir tout faire. Robert Beric, c’est sa grandeur qui fait qu’il est moins vif. Il faut lui mettre des ballons à hauteur d’homme. Un gars comme cela, il peut vous rendre service mais quand on est capable de marquer, on doit s’adapter à tous les systèmes et non l’inverse. Le foot c’est un collectif et tout le monde doit jouer la même partition. Il marque, on gagne le derby, c’est une victoire à l’arraché qui nous fait du bien, je ne retiens que cela », a confié Hervé Revelli, septuple champion de France et meilleur buteur de l’histoire de l’AS Saint-Etienne avec 175 buts à son actif en championnat.