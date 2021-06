ASSE : 4ME offerts pour un vrai attaquant

Dans : ASSE.

L'AS Saint-Etienne n'a pas des moyens colossaux pour son mercato, mais les Verts auraient tout de même décidé de faire un effort pour recruter un attaquant dont le club a bien besoin.

Ce n’est pas un secret, dans l’attente d’un éventuel repreneur, l’ASSE va devoir faire un mercato prudent cet été. Tout comme de nombreux autres clubs de Ligue 1, les Verts ont des finances dans le rouge, même si l’accord signé avec Amazon va apporter un peu d’oxygène à tout le monde. En tout cas, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo savent qu’ils ne pourront pas rester sans rien faire durant ce marché des transferts, sous peine de vivre une saison 2021-2022 angoissante. Et dans la quête d’un renfort offensif tant attendu, l’AS Saint-Etienne s’est tournée vers la Turquie, l’exemple donné la saison passée par Lille ayant visiblement inspiré les recruteurs de Ligue 1. Dans ce cadre que le quotidien national turc Milliyet affirme que l’ASSE a transmis une première offre aux dirigeants de Trabzonspor afin d’essayer de faire venir Caleb Ekuba.

L’attaquant international ghanéen de 27 ans a tapé dans l’œil du staff stéphanois et c’est pour cela qu’une proposition de 4 millions d’euros a été adressée au club de Trabzon avec qui Caleb Ekuban est sous contrat encore une saison. Cependant, cette offre n’a aucune chance de taper dans le mille, puisque le média turc précise aussitôt que le quatrième du dernier championnat de Turquie ne lâchera pas son attaquant pour moins de 7 millions d’euros. Un sacré écart entre les deux clubs, même si l’AS Saint-Etienne et Trabzonspor n’ont pas encore fermé la porte aux négociations pour un joueur né et formé en Italie, et qui a signé notamment à Leeds, avant de rejoindre la Turquie il y a deux ans.