Adil Rami chez les Verts, la nouvelle idée de l’ASSE !

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec Troyes le 30 juin, Adil Rami est ciblé par Saint-Etienne dans l’optique de la saison prochaine.

Auteur d’une saison correcte à Troyes, où il a disputé 17 matchs de Ligue 1, Adil Rami a toujours la cote sur le marché des transferts. Malgré son âge (36 ans), l’ancien défenseur du FC Séville et de l’Olympique de Marseille est courtisé. A en croire les informations de L’Equipe, Adil Rami a reçu une offre de prolongation de contrat de la part de l’ESTAC, qui aimerait le conserver une année supplémentaire. Mais ces dernières heures, un club prestigieux du football français a manifesté son intérêt auprès du champion du monde 2018. Il s’agit de l’AS Saint-Etienne, tout fraichement relégué en Ligue 2 après son échec lors du barrage d’accession face à Auxerre. Pour se relever et espérer une remontée rapide en Ligue 1, Saint-Etienne vise des joueurs d’expérience et Loïc Perrin a coché le nom d’Adil Rami.

A ce jour, Adil Rami n’a pas encore tranché la question de son avenir et se laisse le temps de la réflexion. L’ancien défenseur de l’OM ne souhaite pas raccrocher les crampons et à moins d’une grosse surprise, il devrait poursuivre sa carrière en France. Troyes et Saint-Etienne lui offrent deux belles perspectives pour la saison prochaine. A l’ESTAC, Adil Rami est un taulier du vestiaire et a largement contribué au maintien du club de l’Aube en Ligue 1, avec son tempérament de leader et son expérience. En cas de signature à Saint-Etienne, il retrouverait un certain Laurent Batlles, qu’il a connu durant les six premiers mois de la saison à Troyes. C’est justement l’ancien coach de l’ESTAC qui a soufflé le nom de Rami à sa direction. Il aimerait pouvoir compter sur l’expérience du joueur de 36 ans pour encadrer la jeunesse stéphanoise la saison prochaine. Financièrement et contractuellement, aucun détail de l’offre de l’ASSE n’a filtré pour le moment.