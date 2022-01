Adieu Mateta, l'ASSE vise un buteur de Serie A !

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Alors que le dossier Mateta traine de plus en plus, l'AS Saint-Etienne ne tergiverse pas et continue de travailler au recrutement d'un avant-centre. Les yeux stéphanois sont maintenant tournés vers la Serie A et Sassuolo où les attend peut-être un prolifique buteur sénégalais.

Qui c'est les meilleurs... en attaque ? Certainement pas les Verts. L'ASSE peine à marquer des buts cette saison. Avec 17 réalisations, seul Lorient fait pire que les Stéphanois en Ligue 1. Et quand on sait que sept de ces buts ont été inscrits par Wahbi Khazri actuellement à la CAN, on peut s'inquiéter pour les Verts. Pour se sauver de la relégation, les Verts savent qu'ils doivent posséder un bon finisseur. Cela pourrait être Jean-Philippe Mateta mais l'attaquant français de Crystal Palace se fait attendre dans le Forez. D'abord tout proche d'arriver à Saint-Etienne, il semble retrouver la forme ces dernières semaines ainsi que la confiance de Patrick Vieira. Il a surtout attirer d'autres clubs, plus riches que les Verts, compliquant les chances des Stéphanois dans le dossier.

Khouma Babacar, le bon plan des Verts ?

L'ASSE est donc dans l'obligation de chercher un plan B et pourrait l'avoir trouvé en Italie. Plus précisément à Sassuolo avec l'attaquant sénégalais Khouma Babacar. Le joueur de 28 ans n'entre pas dans les plans de l'entraîneur Alessio Dionisi et revient même tout juste d'un prêt à Alanyaspor, en Turquie. L'ancien avant-centre de la Fiorentina a été performant là-bas avec 18 buts en 45 matches et a logiquement attiré les dirigeants stéphanois comme le révèle le journaliste italien Gianluigi Longari.

#Sassuolo interesse del Saint-Etienne per Khouma El Hadji #Babacar. La squadra francese vorrebbe poter contare sull’attaccante appena rientrato dall’#Alanyaspor. @tvdellosport — Gianluigi Longari (@Glongari) January 12, 2022

« L'intérêt à #Sassuolo de Saint-Etienne pour Khouma El Hadji #Babacar. L'équipe française aimerait pouvoir compter sur l'attaquant qui vient de rentrer d'#Alanyaspor. @tvdellosport », a t-il publié sur son compte Twitter. Un dossier intéressant pour les Verts qui solliciterait probablement un prêt auprès du club italien. Babacar est un attaquant axial efficace qui peut cependant aussi évoluer sur le flanc gauche comme sur le flanc droit. Il pourrait surtout être le bon plan dont rêve, depuis début janvier, l'ASSE pour son attaque.