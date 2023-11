Victoire ou crise, il alerte le PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Battu cette semaine en Ligue des champions à Milan, le PSG se déplace ce samedi à Reims avec la possibilité de passer en tête de la Ligue 1 en cas de victoire. Mais Paris se voit peut-être trop beau.

Luis Enrique fait l'unanimité auprès des supporters alors que les résultats ne sont pas à la hauteur de ceux connus dans un passé pas si lointain à Paris. Et même la défaite à San Siro n'a pas mis en furie les fans du PSG, preuve que le technicien espagnol fait des miracles. Ce samedi, après le nul de Nice à Montpellier, le club de la capitale a la possibilité de passer en tête de la Ligue 1 et d'y rester en cas de victoire à Reims face à une formation qui carbure bien.

Face à la bande de Will Still, les joueurs de Luis Enrique ont donc une formidable opportunité d'enfin rappeler à la L1 que les vrais patrons du Championnat étaient dans la capitale. En cas de nouvelle contre-performance, l'ambiance pourrait se tendre, même si Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos sont en extase face au travail de leur nouvel entraîneur. Dans Le Parisien, Benjamin Quarez se rapproche, lui, du signal d'alarme et prévient Paris sur les dangers de ce rythme chaloupé en L1 et en Ligue des champions.

Le PSG condamné à gagner

Pour le journaliste du quotidien francilien, il est tout de même temps que le Paris Saint-Germain fasse preuve d'autorité en Ligue 1, car les journées passent et les champions en titre enchaînent le bon et le moyen. Kylian Mbappé et ses coéquipiers n'ont plus trop le choix que de gagner à Reims. « Les Parisiens ont un virage important à négocier, ce samedi à Reims, 4 de Ligue 1. Un seul objectif : réagir, proprement, avec panache et, si possible, un peu de spectacle pour s’éviter le coup de la panne et rejoindre l’esprit tranquille leurs sélections pour la séquence internationale. Pour l’heure, le PSG n’occupe la première place ni en

championnat ni dans son groupe de Ligue des champions (...) Paris doit en réalité élever le curseur un peu partout, en espérant le retour en grâce de sa star Kylian Mbappé, littéralement atone en terre italienne. Il est beaucoup trop tôt pour lancer le signal d’alarme, mais plus la saison avance, plus le temps se réduit pour le PSG, qui doit enfin assumer son statut d’épouvantail. Un succès à Reims viendrait remettre de l’ordre dans la maison rouge et bleu, même si, en interne, on martèle qu’il n’y a pas le feu. Paris serait justement inspiré de l’allumer », prévient Benjamin Quarez, pas encore inquiet, mais qui sait que le résultat à Delaune aura une sacrée important pour la suite de la saison du PSG. Car après la pause internationale, Paris va enchaîner en Ligue 1 contre Monaco, puis contre Newcastle en Ligue des champions. Deux matchs compliqués, et qui le seront encore plus si le Paris Saint-Germain cale à Reims.