Vente record au PSG, Gadou à Salzbourg contre 10 ME

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG n'a pas fait de folies cet été sur le marché des transferts. Le club de la capitale a surtout voulu dégraisser certains gros salaires mais pas que...

A Paris, tout se passe bien en ce début de saison. Le PSG a pris 9 points sur 9 possibles en Ligue 1 et peut donc aborder cette trêve internationale avec sérénité. Pour autant, certains doutes subsistent toujours quant à la profondeur de l'effectif de Luis Enrique. Car l'entraîneur espagnol voulait ajouter de la plus-value sans forcément faire de folies. Aussi, l'ancien du FC Barcelone a insisté pour que des joueurs partent. Des gros salaires ont quitté le navire, et certains jeunes n'ont également pas eu leur chance. C'est le cas de Joane Gadou, âgé de 17 ans et qui fait le bonheur des équipes de jeunes du PSG.

Gadou, le PSG fait une affaire record

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par JOANE GADOU (@jo.gad5)

A tel point que beaucoup de clubs étaient sur lui pour le recruter cet été. Et l'un d'eux va avoir gain de cause, puisque Salzbourg est l'heureux élu. Le club autrichien va, selon Fabrice Hawkins, accueillir le natif d'Aubervilliers dans les prochaines heures. Un accord total vient d'être trouvé avec le Paris Saint-Germain pour une arrivée contre un chèque de 10 millions d'euros plus bonus. Un montant conséquent et surtout record pour un joueur du PSG qui n’est pas encore majeur. Le journaliste précise que le défenseur central a passé sa visite médicale ce lundi avec succès et va donc pouvoir parapher son contrat avec le club autrichien, qui affrontera d'ailleurs le PSG en Ligue des champions. Cette vente va permettre à Paris de renflouer un peu plus ses caisses et d'équilibrer tranquillement ses comptes. De quoi pouvoir même envisager un gros coup dans les prochains mois. Luis Enrique n'écarte notamment pas la possibilité de renforcer son effectif l'hiver prochain en cas de besoin. Et au vu des matchs qui attendent le PSG, tout semble ouvert à ce sujet.