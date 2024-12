Vente OM ‍: Le sketch est bientôt fini, il le promet

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Toujours en cours, la vente de l'OM ? Bien sûr que oui et le spécialiste de ce dossier assure que tout est toujours parfaitement calé.

Sur la durée, Frank McCourt est en train de faire se retourner toutes les vestes. Le propriétaire américain est certes peu présent, mais il donne les moyens de ses ambitions à son club en dépensant sans compter, et c’est presque tout ce que demandent les supporters. Ces derniers mois, il n’est même plus question de forcer le businessman de Boston à vendre le club, tant le projet lancé avec Pablo Longoria et des recrues importantes à de quoi faire saliver. Frank McCourt ne peut pas être sur le terrain à faire gagner des matchs, mais on ne peut pas lui reprocher de faire fonctionner l’OM à l’économie.

Néanmoins, cela n’empêche pas Thibaud Vézirian d’activer toujours le serpent de mer de la vente de l’OM à l’Arabie Saoudite. Pour le journaliste d’Entrevue, tout est toujours en place depuis plusieurs années, et si cela fait partie du business de devoir parfois attendre très longtemps qu’un deal se finalise, cette attente sera récompensée selon l’insider, comme il l’a confié dans sa dernière vidéo sur Twitch.

Il promet un raz de marée

« Tout est calé en coulisses, maintenant ce n’est pas moi qui fait l’annonce. Le sketch est en cours (l’attente interminable) et il y a juste à attendre tranquillement. Ça va être un raz de marée. Toutes les certitudes sur ce qui va arriver, on les a. Le travail est fait en coulisses. Le travail vous montre le développement du club pallier par pallier. Malheureusement, ça ne s’est fait encore à cause de problèmes politiques, géopolitiques. Une fois que la relation de confiance sera rétablie, ils pourraient annoncer la vente du club de football », a assuré Thibaud Vézirian, pour qui c’est tout un processus qui doit se remettre en place même si tout est toujours ficelé selon lui pour la vente de l’OM à l’Arabie Saoudite. Et ce malgré le fait que le Royaume du Golfe a annoncé que ses investissements dans le sport serait désormais plus tourné vers l’intérieur du pays, que vers l’étranger.