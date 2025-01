Une vente délirante le 20 janvier, le PSG sort le champagne

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Totalement zappé par Luis Enrique, Milan Skriniar a bien compris le message et se projette en Premier League où deux clubs font drôlement monter les enchères.

La déception est énorme concernant la carrière de Milan Skriniar au PSG, qui est déjà à conjuguer au passé. Pendant un an, le club de la capitale a essayé de le faire venir entre l’été 2022 et l’été 2023 où il est finalement arrivé libre. Nasser Al-Khelaïfi lui a offert un salaire colossal mais le défenseur central avait déjà perdu de sa superbe, terminant difficilement sa dernière saison avec l’inter Milan avec des soucis physiques. Résultat, sa première saison à Paris a été compliquée, et le Slovaque n’aura pas de deuxième chance. Sa lenteur et sa qualité de relance moyenne n’ont pas convaincu Luis Enrique, qui à la manière d’un Kolo-Muani, lui demande de quitter le club s’il veut rejouer au football. Le message est passé, et à seulement 29 ans, Skriniar pourrait bien provoquer une très belle opération du côté des finances du PSG.

Skriniar veut vite partir du PSG

Milan Skriniar is hoping to resolve his future this week or early next.



Galatasaray remain in talks, but there is other interest.



Spurs one of the clubs considering a move on a short-term basis, as revealed on @LastWordOnSpurs.🇸🇰 pic.twitter.com/7O1ZAj8eXc — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 8, 2025

Acheté libre et donc pour zéro euro, le Slovaque intéresse Newcastle et Tottenham, et le prix de son transfert risque d’en surprendre plus d’un. Même si rien n’est bouclé, Caughtoffside évoque des discussions au-delà de 25 millions d’euros, alors que le PSG rêve d’en récupérer 35 millions d’euros. Le physique taillé pour la Premier League du défenseur central doit compter pour les clubs désireux de le faire venir, et cela pourrait permettre à Paris de faire une très belle opération financière. A noter que selon le journaliste Ben Jacobs, Skriniar ne souhaite pas attendre le dernier jour du mercato pour connaitre son avenir, et s’est fixé jusqu’au 20 janvier pour faire son choix, histoire de s’offrir une chance de jouer en deuxième partie de saison. Un transfert qui arrangerait en tout cas beaucoup le PSG, qui se met à réaliser des grosses ventes ces dernières années, ce qui n’était jamais le cas auparavant.