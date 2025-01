Une pépite de Ligue 1 à 30 millions, le PSG fonce

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

A 19 ans, Nathan Zézé n'en finit plus d'impressionner au FC Nantes où il s'est installé comme titulaire. Les clubs européens se bousculent pour tenter de le recruter. Le PSG a rejoint la bataille.

Peu efficace sur le plan défensif cette saison mais aussi les précédentes, le FC Nantes sort enfin une pépite pour résoudre ce problème. Formé chez les Canaris, le jeune défenseur central Nathan Zézé est devenu titulaire cette saison à seulement 19 ans. Il enchaîne les matchs sous la houlette d'Antoine Kombouaré, montrant tout son potentiel en Ligue 1. Sa progression est telle qu'il attire déjà de nombreux clubs européens. Leverkusen, West Ham ou encore l'Inter Milan ont été les premiers à se manifester mais la liste ne cesse de s'allonger.

Le PSG suit de près Nathan Zézé

Le Paris Saint-Germain fait officiellement partie des prétendants pour le jeune nantais selon les informations du journaliste Ekrem Konur. Ce spécialiste du mercato précise que les recruteurs parisiens sont séduits par les « performances prometteuses » de Zézé. Il n'est pas étonnant de voir le PSG se positionner sur le Nantais. Luis Campos est devenu maître dans l'art de dénicher les jeunes pousses partout en Europe. En plus, cela fait plusieurs années que le club parisien doit combler ses lacunes dans ce secteur de jeu.

🚨🆕 #Nantes 🇫🇷

Nathan Zeze has attracted the attention of PSG, SL Benfica, Tottenham and Arsenal's scouting team due to his promising performances. pic.twitter.com/H6WfHn5APD — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 12, 2025

Néanmoins, Paris est loin d'avoir plié le dossier avec des nouveaux concurrents comme Benfica, Tottenham et Arsenal. Le facteur financier sera déterminant d'autant plus que Waldemar Kita attend plus de 30 millions d'euros pour céder son joueur au mercato. Un tarif abordable pour le PSG, lequel est suffisamment solide pour offrir deux fois plus d'argent à Naples pour Khvicha Kvaratskhelia.