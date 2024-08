Un nouvel attaquant au PSG, Luis Campos a tranché ‍!

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir en Ligue 1, le PSG a pris le meilleur sur Le Havre. Malheureusement pour Luis Enrique, Gonçalo Ramos est sorti sur blessure...

Le PSG reprenait en Ligue 1 ce vendredi soir sur la pelouse du Havre. Un déplacement piège pour les champions de France, encore en rodage et qui affichaient une équipe remaniée. Si le club de la capitale s'est fait peur par moments, il a néanmoins su faire la différence quand il le fallait pour repartir de Normandie avec les trois points de la victoire. Gros bémol à noter, la blessure assez sérieuse de Gonçalo Ramos. Une blessure qui pourrait changer pas mal de choses pour la fin de mercato estival du PSG même si le plan initial était apparemment de recruter un nouveau numéro 9 uniquement en cas de départ. Ce n'est pas Loïc Tanzi qui dira le contraire.

Le PSG n'a pas dit son dernier mot au mercato ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Victor Osimhen ( MFR ) (@victorosimhen9)

Lors d'une apparition sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le journaliste a en effet donné ses informations sur le sujet. « Osimhen, ils l'ont essayé mais s'il y a un départ de Ramos ou Kolo Muani. A priori, ils ne prendront pas un n°9, mais plutôt un ailier. Ils prendront un numéro 9 uniquement si un attaquant part », a notamment indiqué Loïc Tanzi, qui sait cependant que beaucoup de choses peuvent encore se passer d'ici la fin du mois d'août au PSG. Le club de la capitale veut d'abord en savoir plus sur la nature de la blessure de Gonçalo Ramos. Beaucoup de travail reste à faire pour Luis Campos et Luis Enrique. L'entraîneur espagnol sait que la saison sera longue, avec le nouveau format de la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs à venir en 2025. Outre Victor Osimhen, avec lequel un accord personnel est déjà scellé, le Paris Saint-Germain apprécie le profil de Viktor Gyökeres (Sporting).