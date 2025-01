Un grand buteur au PSG, Kolo Muani a son mot à dire

Dans : PSG.

Poussé vers la sortie, Randal Kolo Muani pourrait jouer un rôle important dans le mercato hivernal du Paris Saint-Germain. Son départ permettrait à la direction de financer le recrutement d’un attaquant de classe mondiale comme le Bianconero Dusan Vlahovic.

Vendre avant d’acheter, même le Paris Saint-Germain n’échappe pas à la contrainte cet hiver. Le champion de France en titre a en effet prévu d’éjecter deux indésirables en priorité. Il s’agit bien sûr du défenseur central Milan Skriniar et du Français Randal Kolo Muani, encore très coté sur le marché des transferts. De grands clubs européens s’intéressent à l’attaquant jugé incompatible avec la philosophie de jeu de Luis Enrique. En Italie par exemple, on apprend que la Juventus Turin étudie le profil de l’international tricolore pour savoir s’il peut s’intégrer à l’équipe entraînée par Thiago Motta.

Une compatibilité arrangerait bien le Paris Saint-Germain étant donné que Luis Campos pourrait remplacer Randal Kolo Muani par un Turinois. Comme nous l’apprenait le quotidien Le Parisien en début de semaine, le conseiller sportif, déjà intéressé il y a deux ans, se serait de nouveau renseigné sur la situation de l’international serbe Dusan Vlahovic (24 ans). Apparemment, son salaire annuel à 12 millions d’euros n’effraie pas le Paris Saint-Germain, plutôt emballé par ses statistiques honorables (12 buts et 2 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues).

Kolo Muani plutôt vers un prêt

Reste à savoir si toutes les parties concernées peuvent parvenir à un accord. On sait que ce genre d’échange est particulièrement compliqué à réaliser et il semble déjà difficile d’imaginer un transfert définitif de l’ancien Nantais recruté pour 90 millions d’euros (bonus compris) en 2023, et que le club francilien ne voudra pas brader malgré son échec dans la capitale. En cas de départ, Randal Kolo Muani a davantage de chances de partir dans le cadre d’un prêt. Ce qui n'empêche pas les dirigeants parisiens d'envisager tous les scénarios, y compris celui d'un échange entre Kolo Muani et Vlahovic.