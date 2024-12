Un défenseur de l’Equipe de France au PSG, le Qatar valide

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’été prochain, l’un des principaux chantiers de Luis Campos sera de recruter un défenseur central de haut niveau au PSG. Dans cette optique, le nom d’Ibrahima Konaté fait l’unanimité dans la capitale française.

Il y a six mois, le Paris Saint-Germain ne s’est pas trompé en investissant 40 millions d’euros sur Willian Pacho, recruté en provenance de l'Eintracht Francfort. Méconnu en France, l’international équatorien s’est imposé comme un titulaire indiscutable au coté de Marquinhos dans la capitale. Idéalement, le PSG aimerait recruter un second défenseur central de ce calibre l’été prochain, mais cette fois un droitier capable de prendre la place de Marquinhos sur le long terme. Désireux de miser sur des joueurs français en priorité depuis près de deux ans, le Paris SG souhaite poursuivre en ce sens et selon le journaliste Abdel Hamed, le nom d’Ibrahima Konaté fait l’unanimité en interne.

- RKM et Skriniar sur le départ.

- Paris cherche un central droit.

- Nuno et son clan un peu agacé par rapport à son rôle avec Lucho.

- Cherki toujours intéressé mais pas contre faire une saison complète à l’OL.

- Le club surveille De Jong et Konate — TIEMPO/TDD #1+1 (@Abdel_hamed6) December 27, 2024

Le défenseur central de l’Equipe de France, qui réalise une saison exceptionnel jusqu’à présent avec Liverpool, est apprécié par Luis Enrique ainsi que par Luis Campos. Ce dossier a déjà reçu l’approbation de Nasser Al-Khelaïfi, très favorable à la venue de joueurs français au PSG depuis plusieurs mois et qui avait notamment fait le forcing pour recruter Ousmane Dembélé ou encore Randal Kolo Muani il y a un an et demi. Entre le rêve et la réalité, il y a tout de même un sacré gouffre à combler pour le PSG car il faudra faire fort pour déloger le natif de Paris des Reds.

Le PSG très chaud sur Ibrahima Konaté ?

Titulaire indiscutable à Liverpool, Ibrahima Konaté est l’un des chouchous du nouvel entraîneur Arne Slot, qui souhaite le conserver… et le prolonger. Car le contrat de Konaté expire en juin 2026, une échéance assez proche qui a justement retenu l’attention des dirigeants du Paris Saint-Germain. Reste maintenant à voir si « Hibou » et l’actuel leader de la Premier League trouveront un accord rapidement pour une prolongation. Si ce n’est pas le cas, il n’y a aucun doute sur le fait que le PSG sera à l’affût, prêt à dégainer une très grosse offre pour s’attacher les services de l’international tricolore aux 21 sélections avec les Bleus.