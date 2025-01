Un barbecue au Qatar, et tout le monde s'aime au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’organisation du Trophée des champions au Qatar en plein mois de janvier a suscité beaucoup de critiques. Mais s’il y a bien un club qui a décidé d’en tirer profit, c’est sans surprise le Paris Saint-Germain.

Le mini-stage du Paris Saint-Germain au Qatar en ce début d’année 2025 est peut-être l’un des tournants de la saison pour le club de la capitale. En championnat, tout va bien pour le PSG, leader incontesté de la Ligue 1 et vainqueur du Trophée des champions face à l’AS Monaco ce dimanche après-midi. En Ligue des Champions en revanche, la situation est plus délicate, et les mauvais résultats européens ont crispé l’ambiance dans le vestiaire, où Luis Enrique a agacé plusieurs joueurs.

Le PSG a profité du stage au Qatar pour faire du neuf

Le stage au Qatar était donc l’occasion de repartir du bon pied, ce qui a été fait selon L’Equipe. Le quotidien national révèle que cette parenthèse qatarie a permis aux joueurs de s’aérer l’esprit avec plusieurs activités qui sortent du quotidien de la saison (courses de voitures télécommandées dans le désert, foot sur la plage, séance d’autographes). Preuve que l’ambiance était à la détente et à la cohésion du groupe, un barbecue géant a même été organisé… en présence du président Nasser Al-Khelaïfi, qui n’a plus pour habitude de partager des moments de convivialité comme ce fut le cas ce week-end avec les joueurs.

« Des scènes anecdotiques mais jamais neutres » selon le journal, qui note que Luis Enrique a insisté pour amener tout l’effectif au Qatar, y compris les indésirables Kolo Muani ou encore Skriniar, preuve que le mot d’ordre était la cohésion ce week-end. « Ces trois jours loin de Poissy n'effaceront pas tous les ressentiments qui irriguent la vie d'une équipe, susceptibles de remonter à la surface au moindre grain de sable. Pas plus qu'ils ne résoudront ses limites sur le terrain (finition, puissance). Mais ces ingrédients, mis bout à bout, pourraient avoir un rôle » conclut notre confrère José Barroso.

En espérant pour le Paris Saint-Germain que cette cohésion totalement retrouvée et cet excellent état d’esprit qui semble se dégager des joueurs de Luis Enrique permettent de réaliser un match référence contre Manchester City le 22 janvier prochain en Ligue des Champions. Car en cas de désillusion et d’élimination dès la phase de classement de la C1, ce mini-stage au Qatar sera vite oublié.